Taylor Swift đốt bỏ 11 xe tải đồ trang trí sau đám cưới thế kỷ 775 tỷ đồng?

Taylor Swift đang bị "sấy" cực mạnh trên các trang mạng xã hội.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, Taylor Swift và Travis Kelce đã tổ chức đám cưới trị giá đến 30 triệu USD (775 tỷ đồng). Đến nay, Daily Mail đưa tin những món đồ trang trí đám cưới đã bị đốt bỏ. Ekip của Taylor Swift đưa ra yêu cầu này để đảm bảo những món đồ này không bị đánh cắp rồi sau đó xuất hiện trên các trang bán đấu giá.

Những món đồ trang trí này gồm cây cảnh, hoa lá, nội thất đặt làm riêng có 2 chữ T lồng vào nhau - được sản xuất tại Pennsylvania, chuyển đến New York cho đám cưới rồi lại chuyển về Pennsylvania để đốt cháy. Những món đồ này được đóng gói, vận chuyển trong 11 chiếc xe tải siêu trọng và địa điểm đốt bỏ không được tiết lộ.

Ekip của Taylor Swift đưa ra yêu cầu đốt bỏ đồ trang trí sau đám cưới. Ảnh: Page Six

Đồ nội thất đặt làm riêng có 2 chữ T lồng vào nhau. Ảnh: Page Six

Những món đồ này được đóng gói, vận chuyển trong 11 chiếc xe tải siêu trọng. Ảnh: Page Six

Địa điểm đốt bỏ không được tiết lộ. Ảnh: Page Six

Nguồn tin tiết lộ với Daily Mail cảm thán: "Thực tế là không ai có tàn tích của đồ trang trí và tất cả đều phải bị đốt cháy đúng cách là loại bỏ điên rồ. 11 chiếc xe tải vận chuyển xuyên quốc gia và sau đó đốt cháy tất cả là ý tưởng khá hoang dã, chỉ vì cô ấy không muốn mọi người có thể có được nó".

Được biết bản thân Taylor Swift không trực tiếp đưa ra yêu cầu, dù đây là 1 phần trong kế hoạch đám cưới và nữ ca sĩ cũng tham gia sâu vào quá trình này. Hành động của giọng ca sinh năm 1989 hiện đang vấp phải vô số lời chỉ trích từ công chúng. Trên mạng xã hội, nhiều người không tiếc lời mắng mỏ Taylor Swift lãng phí tài nguyên, phá hoại môi trường, tự cao tự đại khi không cho phép bất kỳ ai thấy đám cưới của mình. Hiện đại diện Taylor Swift và cả địa điểm tổ chức Madison Square Garden đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Nữ ca sĩ đang bị "sấy" cực mạnh trên các trang mạng xã hội. Ảnh: X

Đám cưới thế kỷ của Taylor Swift và Travis Kelce tiêu tốn đến 30 triệu USD (775 tỷ đồng), được tổ chức tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York. Có đến 1000 khách mời tham dự, bao gồm những ngôi sao hạng A như Selena Gomez, Brad Pitt, Dakota Johnson, Ed Sheeran... cùng bạn học, bạn thời nhỏ của cặp đôi. Đến nay, Taylor Swift - Travis Kelce vẫn giữ kín những hình ảnh trong đám cưới. Khách mời cũng phải ký thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt. Công chúng chỉ được biết đến qua lời Travis Kelce kể "đó là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi", hay lời khách mời là "Cảm giác như bạn đang ở một bộ phim”.

Đám cưới của cặp đôi đình đám dường như mang chủ đề khu vườn. Trong những bức ảnh mà Page Six thu được, những lẵng hoa lớn được nhìn thấy bên trong hội trường cưới có 1000 khách. Những bông hoa có vẻ là những bông hoa lớn màu đào và hồng nhạt điểm xuyết lá xanh. Thậm chí Madison Square Garden còn được thắp sáng bằng đèn màu hồng, khu vực chính được dàn dựng thành 1 khu rừng, hoàn chỉnh với cây cối và thảm trải sàn trông giống như cỏ. Nội thất chủ đạo là màu xanh đậm và hồng, cùng với những chiếc ghế sofa tròn màu trắng, bàn cao, quầy bar và một cầu thang lớn màu trắng.

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Ảnh: Page Six

Những chi tiết "đậm mùi tiền" khác còn có cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Sau đám cưới, cặp đôi duy trì công việc ca sĩ - vận động viên, đôi khi xa cách nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian bên nhau. Mỗi khi bên nhau, Taylor Swift - Travis Kelce lại ánh lên vẻ rạng rỡ hạnh phúc của vợ chồng mới cưới. Nguồn tin thân cận cho biết cặp đôi đang điều chỉnh nhịp sống "bình thường mới" cùng nhau, vô cùng hạnh phúc khi cùng viết nên chương mới của cuộc đời.

Ảnh: Page Six

Cặp đôi đang tận hưởng những ngày tân hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Siĩ



