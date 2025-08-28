Taylor Swift có hơn chục anh tình cũ hạng A, tại sao cuối cùng lại cưới cầu thủ còn nghèo hơn mèo cưng của mình?

Rạng sáng 27/8 (giờ Việt Nam), giới giải trí thế giới đón nhận thông tin cực hot khi Taylor Swift thông báo đã đính hôn với bạn trai cầu thủ bóng bầu dục - Travis Kelce - sau 2 năm yêu. Đây là sự kiện trọng đại không chỉ với nữ ca sĩ hàng đầu mà còn với cả người hâm mộ của giọng ca sinh năm 1989. Lật lại tình trường kéo dài 15 năm của Taylor Swift với hơn chục mối tình, người hâm mộ đều choáng váng với tên tuổi dàn tình cũ mà còn là drama đằng sau đó.

Và sao bao cuộc tình chóng vánh và ồn ào, Taylor Swift cũng hướng đến cái kết ổn định với bạn trai vận động viên - người bị đánh giá có danh tiếng và độ giàu có kém xa cô. Vậy điều gì đã khiến Taylor Swift quyết định kết hôn và gắn bó lâu dài với Travis Kelce?

Travis Kelce chính là người được Taylor Swift chọn làm chồng cô

Hơn chục đời bạn trai và cái kết anh nào cũng bị "bóc phốt" bằng âm nhạc

Taylor Swift có khoảng thời gian hẹn hò với Joe Jonas từ tháng 7-10/2008. Đáng nói chính ngôi sao Disney là người chủ động "đá" Taylor Swift bằng 1 cuộc điện thoại kéo dài vỏn vẹn 25 giây. Việc bị Joe Jonas bỏ rơi theo cách không thể phũ phàng hơn khiến Taylor Swift cay cú và được cho đã "tế sống" bạn trai cũ bằng 3 ca khúc Mr. Perfectly Fine, Last Kiss và Forever & Alway trong album Fearless. Trong đó, Mr. Perfectly Fine được cho là đề cập đến việc Joe Jonas thay lòng đổi dạ.

Taylor Swift ám chỉ Joe Jonas "thay lòng đổi dạ" nên mới bỏ cô chỉ sau 3 tháng hẹn hò

Sau Joe Jonas, Taylor "ngã vào lưới tình" của Lucas Till - chàng trai đóng nam chính trong MV You Belong With Me - vào tháng 3/2009. Tuy nhiên, chuyện tình này chỉ kéo dài được 1 tháng. Giống Joe Jonas, Lucas Till cũng vô cùng bạc bẽo khi tuyên bố "chỉ xem Swift là bạn" hậu chia tay.

Cuộc tình của Taylor và Lucas Till chỉ đúng 1 tháng là đứt gánh

Tháng 12/2009, Taylor Swift hẹn hò ca sĩ John Mayer. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng chỉ kéo dài được 3 tháng. Sau khi đổ vỡ, giọng ca Bad Blood chỉ trích Mayer là người vô tâm, hẹn hò nhưng không hề để tâm đến cuộc tình này. Taylor Swift đã sáng tác ca khúc Dear John với lời lẽ vô cùng cay nghiệt để nói về tình cũ. Đáp lại, John Mayer cũng chẳng vừa khi chỉ trích ca khúc của người yêu cũ là đồ rẻ tiền.

Tới tháng 10/2010, Taylor khiến MXH bùng nổ khi lộ ảnh hẹn hò với tài tử Jake Gyllenhaal. Nhưng 1 lần nữa Taylor bị bạn trai "đá", lý do được cho là khoảng cách tuổi tác (hơn kém nhau 10 tuổi). Nguồn tin thân cận cho biết: "Jake nói thẳng với Taylor rằng chuyện tình này sẽ chẳng kéo dài được đâu. Taylor đã vô cùng buồn bã và bị tổn thương, cô ấy không hiểu mình đã làm gì khiến cho Jake phải yêu cầu dừng mối tình này lại". Đáp trả Jake, Taylor viết ca khúc We Are Never Getting Back Together, cho phát hành lại ca khúc All Too Well mỉa mai bạn trai cũ.

Taylor Swift tan vỡ với John Mayer và tài tử Jake Gyllenhaal vì cả 2 đều không có ý định đi xa hơn với cô

Sau đó, Taylor có thêm chuyện tình ồn ào với chàng ca sĩ đào hoa nổi tiếng Harry Styles. Họ hẹn hò từ tháng 12/2012 tới tháng 1/2013. Nguyên nhân tan nát được cho là Taylor ghen tuông khi bạn Styles hôn cô gái khác. Anh cũng trở thành nhân vật chính của Taylor trong loạt ca khúc như I Knew You Were Trouble, Style hay Out Of The Woods.

Năm 2015, Taylor Swift hẹn hò ca sĩ, DJ Calvin Harris. Nhưng chưa đầy 1 năm kỷ niệm yêu nhau, giọng ca sinh năm 1989 tiếp tục chia tay bạn trai. Theo nguồn tin của Us Weekly, Calvin quyết định "buông tay" Taylor là vì anh chưa sẵn sàng để có con và nghĩ về cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, hậu "đường ai nấy đi", cả hai lại không ngại nói xấu nhau với truyền thông. DJ Harris cho rằng bạn gái cũ luôn coi thường, bôi xấu hình ảnh của anh để biến mình thành nạn nhân.

Cuộc tình với Harry Styles và Calvin Harris cũng chấm dứt trong ồn ào

Trước quyết định tiến đến hôn nhân với Travis Kelce, Taylor Swift cũng từng đính hôn và có cuộc tình dài hơi với Joe Alwyn. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ khoảng cuối năm 2016 và kết thúc vào năm 2022. Cả hai chia tay trong yên bình mà không xảy ra bất kỳ tranh cãi nào, cũng không có sự xuất hiện của người thứ ba. Taylor Swift và Joe Alwyn quyết định trả tự do cho nhau vì "khác biệt trong tính cách". Joe Alwyn cảm thấy khó khăn với sự nổi tiếng của bạn gái và sự soi mói quá mức từ công chúng. Nam diễn viên này chỉ muốn sống kín đáo, yên bình nhưng ở bên Taylor, anh lại không có được điều đó. Chính khác biệt trong tính cách đã đẩy họ xa nhau.

Trong hơn chục mối tình, Joe Alwyn là người Taylor giữ quan hệ lâu nhất

Từ những mối quan hệ kết thúc chóng vánh của Taylor trong quá khứ, có thể thấy hầu hết các chàng trai đến bên đời nữ ca sĩ đều đào hoa, không nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm. Với trường hợp của Joe Alwyn, anh và Taylor Swift chia tay đáng tiếc vì nam diễn viên không chịu được sự nổi tiếng của bạn gái.

Vì sao Taylor Swift chọn Travis Kelce làm chồng?

Là cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, nhưng so với "tỷ phú" Taylor Swift, Travis Kelce kém xa. Tài sản ròng của cô được ước tính khoảng 1,3 tỷ USD (hơn 34 nghìn tỷ đồng). Theo tờ Page Six, mèo của Taylor Swift còn giàu gấp đôi Travis Kelce. Chú mèo Benson có khối tài sản 97 triệu USD (hơn 2.400 tỷ đồng). Trong khi đó, tính đến năm 2024, cầu thủ người Mỹ sở hữu tài sản khoảng 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) . Do đó, khi Travis Kelce cầu hôn thành công Taylor, cả thế giới đều phải tán thưởng và gọi anh là "fan boy mạnh nhất năm".

Chuyện tình giữa Taylor Swift và "ngôi sao bóng bầu dục" Travis Kelce khởi đầu vào năm 2023. Hè năm đó, Travis Kelce công khai việc anh muốn tặng Taylor một chiếc vòng tay "friendship bracelet" có khắc số điện thoại của mình. Nam cầu thủ được cho biết tìm mọi cách để làm quen với Taylor, nhưng không thành công. Tuy nhiên, tình huống thú vị này đã trở thành "mồi lửa" mở ra một trong những mối tình hot nhất Hollywood. Bởi về sau, khi nghe người thân kể lại câu chuyện của Travis Kelce, Taylor Swift đã chủ động kết nối vì cảm thấy tò mò về vận động viên này.

Travis Kelce là "fan boy" của Taylor Swift. Chuyện tình của họ bắt đầu theo cách đầy tình cờ

Theo tờ People, điều khiến Taylor Swift và bạn trai gắn kết bền chặt là vì họ chung quan điểm sống và góc nhìn nghề nghiệp. Cả hai luôn cống hiến hết mình cho công việc, trân trọng sự nghiệp của mình. Trên truyền thông, cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái nấu ăn ngon, "là người chuyên nghiệp nhất từng gặp" và khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của nửa kia. Trong mắt Travis Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Còn Taylor Swift lại ấn tượng với cách cư xử như quý ông của Travis Kelce, mối quan hệ khăng khít của bạn trai với người thân cũng như việc nam vận động viên dù bận rộn vẫn luôn dành thời gian vun đắp mối quan hệ của họ.

Quan trọng hơn cả là Travis Kelce đã chứng minh được với Taylor Swift và gia đình cô rằng anh là người đàn ông đáng tin cậy. Công khai hẹn hò vào tháng 9/2023, nhưng cuối năm đó, Travis Kelce đã đến xin phép bố của Taylor Swift để được ngỏ lời cầu hôn cô. Nguồn tin thân cận cho biết ông Scott Swift đã đồng ý và rất ủng hộ Travis Kelce. Bạn trai Taylor Swift còn nói chuyện với bạn bè về chiếc nhẫn cầu hôn. Điều này cho thấy Travis Kelce đã nghiêm túc tính đến chuyện lâu dài và chuẩn bị cho ngày đưa Taylor về dinh chứ không có ý định "yêu qua đường".

Swift và bạn trai gắn kết bền chặt là vì họ chung quan điểm sống và góc nhìn nghề nghiệp

Tháng 7 vừa qua, Taylor Swift gặp biến cố trong cuộc sống. Cô bất ngờ bị triệu tập làm nhân chứng trong vụ kiện giữa bạn thân cũ Blake Lively và nam diễn viên Justin Baldoni, rồi tiếp đến lại đối mặt với việc bố đẻ ngã bệnh, phải thực hiện ca mổ tim khẩn cấp. Trong tình cảnh rối ren đó, Travis Kelce không chỉ ở cạnh Taylor suốt những ngày bố cô phẫu thuật, ngôi sao NFL còn đích thân đặt đồ ăn, chăm sóc bạn gái từ từng bữa ăn đến giấc ngủ, và luôn hỏi thăm tình trạng của ông Scott.

Chính cách hành xử hết lòng này của Travis Kelce đã khiến Taylor Swift muốn về chung nhà với bạn trai. "Nếu trước đây Taylor chưa muốn cưới, thì sao cuộc khủng hoảng vừa qua, cô ấy chắc chắn đã sẵn sàng. Tình yêu của họ không còn đơn thuần nữa, nó đã bền chặt đến mức không thể tách rời. Sau biến cố, Travis Kelce chính thức được thêm vào nhóm chat gia đình nhà Swift - trước nay chưa có 1 anh bạn trai nào của Taylor từng làm được điều này", giới thạo tin cho biết.

Taylor đã xác định sẽ cưới bạn trai vận động viên làm chồng từ tháng 7, và chỉ chờ anh ngỏ lời cầu hôn liền đồng ý

Nguồn: Page Siĩ