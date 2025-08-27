Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt: 20 tuổi cưới chồng, 30 tuổi ly hôn, sống sang chảnh

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (còn gọi là Miss Audition Ngọc Anh) cùng nhiều người khác để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N 2 O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TPHCM.

Ngọc Anh (áo trắng, đứng giữa) và các đối tượng ở cơ sở kinh doanh "Lava" bị khởi tố vì hành vi buôn bán "khí cười"

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc Anh và 4 đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn mã hóa "khí cười" dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm. Thanh toán được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang.

Nguồn cung khí N2O được duy trì thông qua liên lạc "kín" trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện.

Ngoài Ngọc Anh và 4 đồng phạm đã bị bắt, một số nhân viên khác cũng bị xác định có hành vi tiếp tay, tham gia phục vụ hoặc che giấu tang vật. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1988 tại Hà Nội, là một trong những hotgirl đời đầu nổi bật của làng teen Việt vào giữa thập niên 2000. Năm 2006, khi vừa tròn 18 tuổi, Ngọc Anh tham gia cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên.

Ngọc Anh là Miss Audition 2006, hot girl đình đám Hà thành đời đầu

Với vẻ đẹp trong trẻo, nhan sắc ngọt ngào và khả năng vũ đạo nổi bật, Ngọc Anh đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Bảo Thy, Quỳnh Nga để giành vị trí cao nhất. Ngay sau cuộc thi, ở tuổi 18, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí tuổi teen, nhanh chóng trở thành hot girl đình đám đời đầu.

Sau khi đăng quang, Ngọc Anh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất với vai diễn trong các phim như Chạy trốn thanh xuân, Lựa chọn số phận, Lửa ấm. Tuy nhiên, khi sự nghiệp còn rộng mở, Ngọc Anh bất ngờ quyết định rút lui khỏi làng giải trí. Cô kết hôn khi mới 20 tuổi với một người đàn ông hơn cô khoảng 4 tuổi, sau 3 năm hẹn hò. Sau đó, cô tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung chăm sóc tổ ấm và sinh hai con, một trai, một gái.

Cuộc sống tưởng chừng êm đềm đã thay đổi khi Ngọc Anh chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2018, bước sang con đường làm mẹ đơn thân. Dù có nhiều người quan tâm, cô rất kín tiếng về đời tư và không đề cập chi tiết về quyết định chia tay chồng cũ.

Ngọc Anh sớm kết hôn nhưng rồi lại ly hôn, nhiều năm qua cô khá kín tiếng về đời tư

2 năm sau khi ly hôn, Ngọc Anh từng tiết lộ cô có bạn trai mới là một người đàn ông ngoại quốc. Tuy nhiên, cô không chia sẻ danh tính người này mà chỉ úp mở nói về tình yêu bằng ác status như: “Đã từng khóc xuyên qua màn đêm tỉnh mộng gối đã ướt đẫm… Chợt anh như hè qua ngập tràn ấm áp nắng ấm”...

Ở tuổi U40, Ngọc Anh xuất hiện trước công chúng với diện mạo quyến rũ. Trên mạng xã hội, Miss Audition 2006 chủ yếu xuất hiện với vai trò KOL, người mẫu ảnh quảng cáo, đồng thời phát triển công việc kinh doanh tại TP.HCM.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở, Ngọc Anh vẫn giữ được thân hình thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Cô không ngần ngại khoác lên mình những bộ bikini hai mảnh để tôn trọn đường cong quyến rũ. Trong đời thường, Miss Audition 2006 đặc biệt yêu thích phong cách thời trang gợi cảm, trẻ trung và đầy sức hút.

Ngọc Anh cũng nhiều lần khoe cuộc sống sang chảnh. Cô thường xuyên vi vu khắp nơi, nghỉ dưỡng ở những resort sang chảnh hay thưởng thức những món ăn đắt tiền.

Người đẹp 8X có lối sống sang chảnh trước khi bị bắt

Vì thế, thông tin Miss Audition Ngọc Anh bị Công an TP.HCM bắt giữ và khởi tố khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thất vọng. Từ một biểu tượng trong thế giới Audition, cô nay lại vướng vòng lao lý vì dính líu đến hoạt động trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng. Sự việc không chỉ làm tổn thương hình ảnh của Ngọc Anh trong mắt người hâm mộ, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chạy theo lợi nhuận bất chấp pháp luật và hậu quả xã hội.