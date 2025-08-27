Thiếu tá quân y trong "Mưa đỏ": Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt

Trong bộ phim truyền hình Mưa đỏ, nhân vật bác sĩ quân y - Thiếu tá Lê do Hứa Vĩ Văn thủ vai đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Đây là một vai diễn đặc biệt, không chỉ khắc họa hình ảnh người lính trên chiến trường, mà còn tôn vinh những người thầy thuốc khoác áo lính, vừa chiến đấu vừa cứu chữa cho đồng đội.

Hứa Vĩ Văn vào vai thiếu tá Lê trong phim "Mưa đỏ"

Vốn gắn liền với các vai diễn lịch lãm, lãng tử, nhưng khi hóa thân thành Thiếu tá Lê, Hứa Vĩ Văn đã hoàn toàn “thoát xác”, thể hiện hình ảnh người bác sĩ quân y giữa chiến trường ác liệt, dung hòa giữa tinh thần thép của người lính và sự nhân ái của người thầy thuốc. Dù chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh, nhưng anh vẫn lấy nước mắt của nhiều người xem.

Hứa Vĩ Văn không phải là cái tên xa lạ với khán giả. Anh được coi là một trong những nam thần đình đám của màn ảnh Việt.

Ngôi sao sinh năm 1979 bắt đầu sự nghiệp từ sớm với vai trò người mẫu, từng đoạt nhiều giải thưởng trong những cuộc thi nhan sắc lẫn thời trang dành cho nam sinh và người mẫu trẻ của Nhà Văn hóa Thanh Niên. Anh cũng tham gia nhóm nhạc GMC đầu thập niên 2000 và từng ra mắt album solo.

Sau đó, Hứa Vĩ Văn chuyển hướng sang diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc trong hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh như Váy hồng tầng 24, Mặt nạ thiên thần, Hồ sơ lửa, Đam mê, Giao lộ định mệnh, Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Thần tượng, Chạy đi rồi tính, Chàng vợ của em, Tiệc trăng máu, Em và Trịnh, Đất rừng phương Nam...

Hứa Vĩ Văn là nam thần đình đám của màn ảnh Việt

Nam diễn viên từng giành được nhiều giải thưởng uy tín như “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Cánh Diều Vàng (2012, phim Đam mê), “Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất” (HTV Awards 2015).

Ngoài ra, Hứa Vĩ Văn cũng là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình truyền hình như Bước nhảy hoàn vũ, Hội quán tiếu lâm, Bữa trưa vui vẻ, Người bí ẩn, Ai cũng bật cười, Ơn giời, cậu đây rồi, Kỳ tài thách đấu, Khi đàn ông mang bầu, Sao hỏa sao kim…

Hiện tại, dù đã ở tuổi U50 và được nhiều người mến mộ, nhưng Hứa Vĩ Văn vẫn chưa kết hôn. Theo nam diễn viên, những sóng gió lớn trong cuộc đời khiến anh hiện vẫn còn là anh chàng độc thân.

"Ai cũng nghĩ mình là đối tượng của nhiều cô. Nhưng thực ra cuộc sống của mình có nhiều sóng gió. Mình không muốn bản thân như thế này. Tôi là người từng gặp nhiều lần chia ly, từ anh trai đến ba, em trai lần lượt ra đi nên không cho mình thời gian để kịp xoa dịu tâm hồn và cuộc sống.

Vì là anh cả, cứ mỗi người thân ra đi thì mình phải đứng ra bảo bọc, làm trụ vững chắc cho người thân gia đình, mình phải kiên trì. Có thể gọi nó là hy sinh nhưng tôi không dám nhận nó", Hứa Vĩ Văn tâm sự trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.

Điển trai, tài năng và được nhiều người mến mộ nhưng đến nay Hứa Vĩ Văn vẫn lẻ bóng

Ngoài gánh nặng gia đình, Hứa Vĩ Văn cũng từng trải qua nhiều tổn thương trong tình cảm. Anh chia sẻ có ba mối tình, nhưng cả ba đều dang dở, khiến anh trở nên bi quan về hôn nhân. Đối với nam diễn viên, hôn nhân giống như một sự cam kết, còn tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai người toàn tâm, toàn trí nghĩ về nhau.

"Khi tôi thực sự yêu một người phụ nữ, chúng tôi sẽ sống với nhau mà không cần đến hôn nhân. Nếu người phụ nữ tôi yêu cần một danh phận, tôi sẵn lòng vì người ấy mà tổ chức đám cưới, kể cả khi con chúng tôi đã lớn", nam nghệ sĩ chia sẻ với VnExpress.

Tuy hiện tại lẻ bóng, Hứa Vĩ Văn vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân vui tính. Anh tập trung nhiều thời gian cho nghệ thuật và công việc kinh doanh riêng.

Hình ảnh đời thường của nam thần sinh năm 1979

Được biết, ngoài diễn xuất, nam thần màn ảnh Việt còn có đam mê lớn với ẩm thực. Nhà hàng của Hứa Vĩ Văn đã hoạt động được nhiều năm. Cơm gà là món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng, nam diễn viên cũng nhiều lần đứng bếp để phục vụ mọi người. Về sau, Hứa Vĩ Văn còn bán thêm mì sườn kho và nhiều món ăn khác.