Taylor Swift bị tuột váy

Page Six đưa tin trong buổi biểu diễn Eras Tour ở Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 19/5, Taylor Swift gặp trục trặc nhỏ về trang phục.

Theo video lan truyền trên TikTok, sau khi kết thúc một tiết mục, người đẹp sinh năm 1989 nói với người hâm mộ: “Hãy nói chuyện với nhau đi”, rồi cầm guitar tiến về phía đàn piano. Trong sự khó hiểu của khán giả, nữ ca sĩ tóc vàng cởi chiếc váy quấn màu xanh lam của Roberto Cavalli để lộ áo lót vàng lấp lánh bên dưới.

Taylor Swift cởi váy trên sân khấu Eras Tour . Nguồn: TikTok.

Người quay video giải thích ban đầu cô nghĩ Taylor Swift cởi váy để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, nhưng sau đó mới nhận ra thần tượng gặp vấn đề về trang phục. Taylor cởi vạt váy ra để xử lý. Trong khi giọng ca Anti-Hero loay hoay, một nam nhân viên đã chạy lên sân khấu hỗ trợ cô.

Khán giả rõ ràng bị bất ngờ trước hành động của Taylor, không ít tiếng hú hét vang lên trong video. Xong việc, Taylor tiếp tục show diễn với ca khúc How Did It End? - mới ra mắt trong album Tortured Poets Department .

Video thu hút gần một triệu lượt xem sau một ngày đăng tải. Hầu hết cư dân mạng tỏ ra thích thú trước cách hành xử đáng yêu và tự nhiên của Taylor. Có người còn đùa sự cố nhỏ chứng minh Taylor là con người như họ.

Khán giả bình luận: “Tôi thích nhìn cô ấy ngày càng tự tin hơn theo thời gian”, “Tôi yêu khoảnh khắc lỗi đáng yêu này”, “Chị ấy thật đáng yêu”, “Eras Tour thật dễ thương và đáng yêu, ước gì một ngày nào đó tôi có cơ hội đi”, “100% con người. Yêu điều này”, “Cô ấy xử lý nó trong bình tĩnh”, “Cô ấy thật là con người! Tôi yêu điều đó”, “Tôi mê cách cô ấy lạnh lùng bảo fan ‘Hãy nói chuyện với nhau đi’ rồi quay sang sửa váy”...

Một ngày trước đó, cũng tại điểm dừng chân Thụy Điển, Taylor cũng thành chủ đề nóng trên TikTok khi mặc chiếc váy xanh lam khác.

Video do fan chia sẻ cho thấy lúc đang vừa chơi piano vừa hát trong chiếc váy ren xanh có cổ chữ V, Taylor vén tóc ra sau tai, vô tình để lộ vệt đỏ nhỏ trên cổ. Người hâm mộ khẳng định đó là dấu hôn mà Travis Kelce để lại.

Trước khi trở lại với hành trình “càn quét” châu Âu, Taylor bị bắt gặp hẹn hò bạn trai cùng tuổi ở Hồ Como, Italy. Paparazzi chụp được khoảnh khắc cặp tình nhân nổi tiếng trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên taxi nước. Theo Daily Mail , cặp đôi nghỉ tại biệt thự sang trọng trị giá 21.000 USD/đêm.

Taylor Swift khiến TikTok náo loạn với dấu hôn trên cổ.