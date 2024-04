Taylor Swift lo mất bạn trai

Taylor Swift được tin là yêu say đắm Travis Kelce và lo lắng không thể kết thúc có hậu với anh. Ảnh: Getty Images.

“Cô ấy muốn một kết thúc có hậu với Travis. Cô ấy lo lắng về những điều xui xẻo. Cô ấy lo lắng điều gì đó sẽ làm mọi chuyện rối tung lên”, nguồn tin nói với Pape Six .

Theo nguồn tin, ngôi sao bóng bầu dục không phải người e ngại sự hào nhoáng của showbiz . Anh tạo ra podcast của riêng mình, còn từng tham gia chương trình hẹn hò trên truyền hình, tên là Catching Kelce . Tuy nhiên, chừng ấy tôi chưa thể so sánh với mức độ nổi tiếng của Taylor Swift.

“Có rất ít oxy giữa cuộc sống và sự nổi tiếng của cô ấy. Travis là một con công nhưng anh ấy chưa bao giờ hẹn hò với người nổi tiếng trước đây. Trong khi đó, Taylor là một trong những người phụ nữ đình đám nhất thế giới. Anh ấy đang tận hưởng mọi thứ và cô ấy hy vọng mọi chuyện tiếp tục như vậy”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Tâm sự trong lòng Taylor càng nặng nề hơn sau khi album phòng thu thứ 11, The Tortured Poets Department , ra mắt công chúng. Nguồn tin cho hay giống như tất cả nghệ sĩ khác, Taylor cảm thấy dễ bị tổn thương và trở nên nhạy cảm hơn vào thời điểm này. Một sự thật là sau album mới, Taylor càng thêm nổi tiếng.

Dù bị mang tiếng tạo hit bằng cách nói xấu người yêu cũ, thông qua những sản phẩm âm nhạc của mình, giọng ca sinh năm 1989 thể hiện là một phụ nữ coi trọng tình yêu và luôn mong muốn tìm được người đàn ông gắn bó cả đời.

Taylor Swift từng nghĩ người định mệnh đó là Joe Alwyn . Cô dành cho người yêu kém 2 tuổi nhiều tình cảm đến mức chấp nhận gác lại nhu cầu cá nhân. Vì nam diễn viên người Anh không thích ồn ào, Taylor trải qua 6 năm yêu đương kín tiếng. Cô còn chuyển khỏi ngôi nhà ở Mỹ để chuyển đến London (Anh) sinh sống dù phải đổi lại sự cô đơn.

Sự hy sinh cho tình yêu đó được cô đưa vào âm nhạc. Trong bài hát Paper Rings (album Lover ), Taylor viết: "I like shiny things, but I'd marry you with paper rings" (tạm dịch: Em thích những thứ lấp lánh nhưng em sẽ cưới anh bằng những chiếc nhẫn giấy). Trong So Long, London (album The Tortured Poets Department ), Taylor trách cứ tình cũ: "I left all I knew, you left me at the house by the Heath" (tạm dịch: Tôi bỏ lại tất cả những gì tôi biết, anh bỏ tôi ở ngôi nhà bên Heath).

Chuyện tình thất bại với Joe Alwyn khiến Taylor lo lắng sự nổi tiếng của cô có thể đẩy người cô yêu ra xa. Ảnh: Fortnight.

Các nguồn tin cho biết Joe Alwyn không thích việc Taylor Swift quá nổi tiếng. Theo People , dù theo đuổi công việc diễn viên, Joe không thích phơi bày cuộc sống cá nhân.

"Joe đã phải vật lộn với mức độ nổi tiếng của Taylor và sự chú ý từ công chúng. Sự khác biệt trong tính cách của họ cũng trở nên khó bỏ qua hơn sau nhiều năm bên nhau. Họ đã xa nhau rồi", nguồn tin tiết lộ năm 2023.

Điều này được chính Joe xác nhận. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian vào năm 2022, ngôi sao The Favourite tuyên bố không muốn thảo luận về mối quan hệ với Taylor. Anh cho biết cuộc sống cá nhân là của riêng anh, không dành cho mọi người. Nếu chỉ một lần anh thỏa hiệp tiết lộ, mọi người lại càng muốn biết nhiều hơn và dần xâm nhập sâu hơn vào thế giới riêng đó.

Có thể vì mối tình thất bại với Joe Alwyn, Taylor Swift lo được lo mất dù đang trong giai đoạn mặn nồng với Travis Kelce.