Từ chàng thơ đến kẻ đọa đày

Trong The Tortured Poets Department , Taylor Swift được cho là ám chỉ về nhiều người, từ kẻ thù cũ Kim Kardashian đến người yêu hiện tại Travis Kelce. Tuy nhiên, người hâm mộ tin rằng nhân vật trọng tâm album phòng thu thứ 11 của “Công chúa nhạc đồng quê” là người yêu cũ Joe Alwyn.

Chuyện tình lãng mạn giữa tài tử Anh và siêu sao ca nhạc Mỹ bắt đầu vào năm 2017. Trải qua 6 năm bên nhau, những tưởng hai người sẽ có cái kết đẹp là một đám cưới thế kỷ. Tuy nhiên, họ bất ngờ chia tay vào tháng 3/2023.

Taylor Swift và Joe Alwyn từng có cuộc tình đẹp nhưng tan vỡ sau 6 năm. Ảnh: NBCU Photo Bank.

Suốt quá trình yêu đương mặn nồng, Taylor viết gần 20 ca khúc dành riêng cho bạn trai kém 2 tuổi, với rất nhiều ngôn từ ngọt ngào. Trong đó, album Lover (2019) thể hiện rõ nét nhất sự say mê mà mỹ nhân tóc vàng dành cho Joe. Tiêu biểu nhất là Lover , London Boy , Paper King …

Có thể nói, trong nhóm người yêu cũ, Joe Alwyn được Taylor dành nhiều tình cảm nhất, đồng thời mang đến cho cô nhiều cảm hứng sáng tác nhất.

Tuy nhiên, khi tình yêu kết thúc, những lời đường mật chuyển sang cay đắng. Ngay từ tiêu đề album mới đã cho thấy thái độ mỉa mai mà Taylor dành cho Joe. The Tortured Poets Department (tạm dịch là Hội thi sĩ đọa đày) được tin là bắt nguồn từ nhóm trò chuyện trên WhatsApp có tên là The Tortured Man Club (Câu lạc bộ đàn ông bị đày đọa) của Joe và các diễn viên Andrew Scott và Paul Mescal.

Đi sâu vào nội dung, Taylor không bao giờ tiết lộ danh tính những người cô đưa vào âm nhạc, nhưng Swifties (cộng đồng fan của Taylor Swift) luôn sẵn sàng làm công việc giải mã. Theo phân tích, Taylor bóc trần cuộc tình 6 năm với Joe qua nhiều ca khúc như Fortnight , The Black Dog , So Long, London , Loml , I Can Do It With a Broken Heart , But Daddy I Love Him hay The Smallest Man Who Ever Lived … Dựa vào ca từ, người hâm mộ cho rằng Taylor ám chỉ tình cũ ngoại tình, vô tâm, ngày càng lạnh nhạt và để mặc cô cô đơn ở đất khách quê người. Ngoài ra, những bài hát trong album cũng thể hiện sự giằng xé, đau đớn của Taylor khi phải nói lời chia tay với người mà cô mong cùng xây dựng gia đình.

Khi trả lời bình luận của thính giả Amazon Music , Taylor chia sẻ album mới là về tình yêu bi thảm và sự mất mát. Cô nhớ lại bản thân từng được đánh giá rất cao khi mới bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn nhưng theo thời gian mọi thứ trở nên tồi tệ đi.

"Rồi đột nhiên họ hủy hoại hoặc hạ thấp giá trị của chúng ta trong tâm trí họ. Trong khi, chúng ta vẫn bám vào câu nói: 'Không, không, không, lẽ ra bạn phải nhìn thấy họ vào lần đầu tiên họ nhìn thấy tôi'. Họ sẽ quay lại như lúc đó", Taylor giải thích, đồng thời đề cập đến thực tế có những người vẫn nuôi hy vọng về mối quan hệ tan vỡ, độc hại.

Taylor Swift ám chỉ mối quan hệ với Joe Alwyn là độc hại. Ảnh: SplashNews.com.

Joe Alwyn giờ ra sao?



Dù làm nghề giải trí, Joe Alwyn lại thích lối sống kín tiếng. Anh yêu Taylor 6 năm nhưng luôn giữ mối quan hệ của họ riêng tư nhất có thể. Điều này dường như đi ngược lại với quan điểm sống của chủ nhân hit Anti-hero . Trước khi quen chàng thơ Anh quốc, cô tuyên bố không thích phải che giấu chuyện tình yêu.

“Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang trốn tránh pháp luật hay điều gì đó. Tôi không muốn cảm thấy mình giống như kẻ chạy trốn", Taylor nói.

Theo truyền thông quốc tế, tài tử Billy Lynn không thích Taylor quá nổi tiếng, muốn cô thu mình hơn. Trong khi đó, Taylor thích những thứ hào nhoáng, sáng chói. Page Six nhận định tình cũ là rào cản ngăn Taylor trở thành nghệ sĩ vĩ đại nhất trong thế hệ của cô.

Với tính cách trầm lặng, không có gì ngạc nhiên khi Joe không phản ứng gì khi bị bạn gái cũ kể tội công khai. Động thái rõ ràng nhất của nam diễn viên 9X là khóa phần bình luận trên Instagram cá nhân.

Joe Alwyn không bình luận gì về việc bị Taylor chỉ trích. Ảnh: SCMP.

Nguồn tin riêng của Daily Mail cho biết vào tháng 2 cho biết Joe không có ý định lên tiếng về chuyện này và hy vọng album không tiết lộ quá nhiều về mối quan hệ của họ.

"Joe chưa nói một lời nào về Taylor hay cuộc chia tay của họ và hoàn toàn tôn trọng cô ấy. Không thể phủ nhận rằng tên album sắp tới của cô có liên quan đến cuộc trò chuyện nhóm WhatsApp của Joe. Taylor chỉ trích anh ấy vì cái tên này khi họ ở bên nhau. Cô không muốn mọi người nghĩ chuyện đó có liên quan gì đến mình nên khi anh lên tiếng, tất nhiên cô cảm thấy khó chịu", nguồn tin nói.

Theo nguồn tin, Joe không cho rằng Taylor sẽ chỉ trích anh hay mối quan hệ của họ, thay vào đó là suy ngẫm về quãng thời gian họ bên nhau. Đối với nam diễn viên, việc tình cũ làm ra album để tấn công anh là phi lý và gây sốc vì anh từng giúp cô viết bài hát cho các album Folklore và Evermore (dưới nghệ danh William Bowery).

"Bất kể cô ấy có làm gì, anh ấy sẽ không phản hồi vì anh ấy đã loại mình ra khỏi câu chuyện của cô ấy và rất vui vì đã làm như vậy", người trong cuộc nhấn mạnh.

Hiện tại, Joe dành hết sự tập trung cho công việc. Anh góp mặt trong các bộ phim The Brutalist , Hamlet và Brideshead Revisited . Dự án lớn nhất là tác phẩm hài Kinds of Kindness của Yorgos Lanthimos, dự kiến phát hành vào tháng 6. Trong phim, Joe hợp tác với hai người bạn tốt của Taylor, Emma Stone và Margaret Qualley.