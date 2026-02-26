Tên lửa hành trình Taurus của Đức.

Hãng TASS dẫn tuyên bố của ông Pistorius hôm 25/2 cho biết, Taurus sẽ không được chuyển đến Ukraine bởi chúng không thể giúp kết thúc cuộc xung đột đang diễn ra giữa Kiev với Moscow.

"Tôi xin nhắc lại một lần nữa Taurus sẽ không giải quyết được vấn đề gì và sẽ không giúp chấm dứt cuộc chiến này" Bộ trưởng Pistorius nói.

Hôm 24/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã thừa nhận khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ARD rằng không có tiến triển nào về vấn đề cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev.

Kể từ khi xung đột bùng phát đầu năm 2022, Kiev đã nhiều lần đề nghị Berlin chuyển giao tên lửa Taurus. Giới chức Ukraine tiếp tục kêu gọi dù đã được Anh và Pháp cung cấp tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG, loại có nhiều điểm tương đồng với Taurus, vào giữa năm 2023.

Cả hai dòng vũ khí có nhiều điểm chung, như đều được khai hỏa từ chiến đấu cơ và khối lượng tương đương, 1.300kg với dòng Storm Shadow/SCALP-EG và 1.400kg với mẫu Taurus. Hai tên lửa có tầm bắn tối đa hơn 500km và trang bị đầu đạn kép để tăng khả năng xuyên phá mục tiêu kiên cố.

Fabian Hoffmann, chuyên gia về tên lửa tại đại học Oslo ở Na Uy, cho rằng điểm khác biệt quan trọng nhất giữa hai loại tên lửa nằm ở ngòi nổ. Đầu đạn BROACH của Storm Shadow/SCALP-EG được tích hợp Hệ thống Khởi tạo Ngòi nổ Đa Ứng dụng (MAFIS), trong đó độ trễ khi phát nổ được cài đặt thủ công trước khi phóng.

Điều này khiến tên lửa gặp khó khăn khi tập kích vật thể có kết cấu phức tạp như cầu, do đầu đạn phải xuyên qua nền đường mỏng trước khi chạm tới mục tiêu chính là trụ cầu làm bằng bê tông.

Tên lửa Taurus không gặp vấn đề này, do đầu đạn MEPHISTO trang bị Ngòi nổ Đa nhiệm Thông minh Lập trình (PIMPF), có khả năng xác định vật thể gồm bao nhiêu lớp vật liệu và khoảng trống giữa các lớp, từ đó tính toán thời điểm phát nổ để tập kích hiệu quả mục tiêu.

"Tên lửa trang bị PIMPF có khả năng gây thiệt hại tương đương nhiều quả bom", chuyên gia Hoffmann cho hay, đồng thời nhận định quân đội Ukraine sẽ sử dụng tên lửa Taurus để tấn công cầu Crimea nếu được chuyển giao.

Kiev coi đây là mục tiêu hàng đầu trong chiến sự và đã hai lần tấn công cây cầu, lần lượt bằng xe bom và xuồng tự sát, nhưng chưa thể vô hiệu hóa được nó. Hải quân Ukraine từng tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cây cầu chiến lược này.

Đây được cho là lý do khiến chính quyền Đức dưới thời Thủ tướng Scholz không muốn chuyển tên lửa Taurus cho Ukraine. Ông Scholz từng tuyên bố kịch bản Ukraine sử dụng tên lửa Đức đánh sập cầu Crimea là động thái "leo thang chiến sự", khẳng định trách nhiệm của mình là đảm bảo Berlin "không trở thành một phần của xung đột".

Cả tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG và Taurus đều trang bị công nghệ khớp ảnh địa hình để hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu GPS. Giới chức Đức lo ngại lực lượng của họ sẽ phải trực tiếp nhập dữ liệu địa hình vào tên lửa Taurus để Ukraine sử dụng, điều Nga coi là hành động can dự trực tiếp vào xung đột.

Gustav Gressel, chuyên gia tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu (ECFR), cho biết một lý do nữa khiến Đức không muốn chuyển giao Taurus cho Ukraine vì lo ngại nó sẽ bị Nga thu giữ và nghiên cứu.

Điều này từng xảy ra với tên lửa Storm Shadow/SCALP-EG, khi nhiều quả rơi vào tay lực lượng Nga trong trạng thái gần như nguyên vẹn, khiến tỷ lệ thành công trong những cuộc tập kích sau đó giảm mạnh.