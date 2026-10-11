Tàu USS Abraham Lincoln khoe bắn hạ 103 UAV, 34 tàu chiến và 10 tàu ngầm Iran

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã trở về Mỹ sau chiến dịch kéo dài gần 11 tháng chống Iran với thành tích khá ấn tượng.

Khi triển khai tại Iran, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến của nó đã tham gia nhiều hoạt động chiến đấu, phá hủy hàng chục tàu chiến, máy bay không người lái và tên lửa.

Thông tin này được trang The War Zone (TWZ) đăng tải, dựa trên phân tích các bức ảnh về chiếc hàng không mẫu hạm nói trên sau khi kết thúc nhiệm vụ tại điểm nóng.

Hình vẽ các mục tiêu bị phá hủy xuất hiện trên cấu trúc thượng tầng của con tàu. Các nhà báo đã đếm được 103 máy bay không người lái tấn công và 34 tàu thuyền. Những chiếc UAV này có hình dáng giống với Shahed-136, nhưng cũng có thể là các loại máy bay không người lái khác của Iran.

Theo dữ liệu chính thức được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố ngày 7/10, trong Chiến dịch Epic Fury, nhóm tác chiến tàu sân bay đã bắn hạ 77 máy bay không người lái tấn công, đánh chìm 64 tàu và phá hủy 21 tên lửa hành trình chống hạm.

Kết quả này bao gồm giai đoạn từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury vào ngày 28/2 cho đến khi nhóm tác chiến tàu sân bay rời khỏi khu vực vào ngày 22/8/2026.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth kiểm tra dấu hiệu của các mục tiêu Iran bị phá hủy trên cấu trúc thượng tầng của tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Trong giai đoạn này, máy bay của nhóm tác chiến đã thực hiện 3.693 phi vụ và sử dụng khoảng 621 tấn đạn dược hàng không. Các tàu hộ tống cũng đã phóng 450 tên lửa hành trình Tomahawk vào mục tiêu trên mặt đất.

Những ký hiệu riêng biệt trên máy bay chiến đấu xuất phát từ tàu sân bay cho thấy việc tiêu diệt tàu ngầm Iran. Cụ thể, một hình ảnh tương ứng đã được ghi lại trên chiếc F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Chiến đấu Cơ số 41 (VFA-41). Tổng cộng, phi đội này đã sử dụng 421 tên lửa và bom trong suốt cuộc chiến.

Tuy vậy, số lượng ký hiệu trên tàu sân bay không khớp với số liệu thống kê chính thức. Cấu trúc thượng tầng của nó được đánh dấu nhiều hơn 26 máy bay không người lái so với những gì ghi trong tài liệu chính thức, nhưng lại ít hơn 30 ký hiệu tàu. Lý do của sự khác biệt này vẫn chưa được giải thích.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã trở về San Diego vào ngày 8/10, sau hơn 320 ngày triển khai. Là một phần của chiến dịch chống lại Iran, nhóm tác chiến của nó đã nhận được huân chương vì thành tích chiến đấu xuất sắc.

Chiến dịch kéo dài này gặp nhiều khó khăn về hậu cần do mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Iran vào hệ thống cảng và căn cứ quân sự trong khu vực.



