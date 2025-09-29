Tàu sông được trang bị xuồng không người lái và tích hợp khả năng chống UAV

Hạm đội sông Serbia đã hiện đại hóa một trong những tàu pháo của mình, được chế tạo dựa trên tàu quét mìn đột kích lớp Nestin, có lượng giãn nước 61 tấn.

Chuyên gia Andriy Tarasenko - một nhà nghiên cứu về lịch sử chế tạo xe tăng cho biết tàu pháo này đã được trang bị các module chiến đấu mới với vũ khí gồm súng máy, pháo tự động, tên lửa chống tăng và hệ thống tên lửa phòng không.

Đặc biệt đáng chú ý là việc sử dụng phương tiện không người lái, cụ thể là các xuồng tự hành hạng nhẹ được trang bị súng máy. Trên boong tàu còn có sàn đáp cho một máy bay không người lái tấn công lớn hơn.

Con tàu được trang bị radar MHR (Radar bán cầu đa nhiệm vụ) từ công ty RADA Technologies của Israel, cung cấp khả năng quan sát toàn diện và truyền dữ liệu đến hệ thống kiểm soát hỏa lực.

Tổ hợp chống máy bay không người lái bao gồm 4 súng phóng lựu tự động AG-17 và 4súng phóng lựu RBG 40 mm/6 M11 - sử dụng đạn chùm để tiêu diệt máy bay không người lái ở khoảng cách tối thiểu, tạo ra một trường sát thương dày đặc.

Trong khi đó AG-17 được trang bị đạn kích nổ từ xa, có thể điều chỉnh ở các khoảng cách khác nhau bao gồm 40, 80 và 160 mét. Mỗi súng phóng lựu có vùng hoạt động riêng, cho phép nó chặn nhiều đội hình máy bay không người lái đang lao tới.

Tàu pháo trang bị phương tiện chống UAV của Quân đội Serbia.

Đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật của tàu pháo: Lượng giãn nước - 61 tấn; Chiều dài - 26,5 m; Chiều rộng - 6,3 m; Tốc độ - lên đến 20 hải lý/h.

Vũ khí : Súng phóng lựu - 4 × 30 mm AG-17 và 4 × RBG 40 mm/6 M11, tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không vác vai pháo tự động, súng máy. Boong tàu có thể chứa xuồng không người lái tích hợp súng máy và máy bay không người lái.