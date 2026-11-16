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Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ tiến vào Trung Đông

Quỳnh Như
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Tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt đã tiến vào khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), nâng số tàu sân bay Mỹ hiện diện tại Trung Đông lên ba chiếc, trong bối cảnh xung đột với Iran kéo dài và các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc.

Theo AxiosChannel 12, tàu USS Roosevelt đã đến Trung Đông. Điều này đánh dấu sự hiện diện hải quân Mỹ ở mức cao bất thường với hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng hàng trăm máy bay.

Động thái này diễn ra khi cuộc xung đột với Iran đã bước sang tháng thứ 8. Trước đó, Hải quân Mỹ đã có ba tàu sân bay ở Trung Đông.

Hiện diện cùng USS Theodore Roosevelt tại khu vực còn có tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington, cùng nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Boxer. Trong đó, USS George Washington được điều động từ Thái Bình Dương tới Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln sau thời gian dài triển khai nhiệm vụ.

- Ảnh 1.

Tàu sân bay Mỹ. Ảnh Hải quân Mỹ

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dự kiến sẽ gia nhập cùng hai tàu sân bay khác của Mỹ tại Trung Đông vào thứ Hai (16/11), nâng tổng số tàu sân bay Mỹ hiện diện trong khu vực lên ba chiếc.

Động thái tăng cường lực lượng diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Bahrain. Hôm Chủ nhật, Tehran bị cáo buộc phóng máy bay không người lái tấn công quốc gia vùng Vịnh này, chấm dứt thời gian tạm lắng kéo dài khoảng hai tháng.

Cuộc tấn công hôm Chủ nhật diễn ra sau khi lực lượng Mỹ đã chặn hai máy bay không người lái của Iran đang hướng tới quốc gia vùng Vịnh này.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran vẫn rơi vào bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố không còn cần đạt được thỏa thuận với Iran.

Dù tăng cường lực lượng tại Trung Đông, quân đội Mỹ gần đây bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang chuẩn bị nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

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Tags

USS Theodore Roosevelt

Iran

USS George Washington

Mỹ

Trung Đông

tàu sân bay

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