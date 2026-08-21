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Tàu quân sự biểu tượng của Mỹ bị đánh chìm: Xuất hiện hình ảnh gây bất ngờ

Thiên Dị
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Sau hơn một thế kỷ, con tàu quân sự mang tính biểu tượng của Mỹ mới được tìm thấy sau khi bị tàu ngầm Đức đánh chìm năm 1918.

Theo Lực lượng Tuần duyên Mỹ, xác tàu Tampa được một nhóm thợ lặn người Anh phát hiện ngoài khơi nước Anh. Nhóm Gasperados công bố phát hiện trên Facebook sau 3 năm nghiên cứu và tìm kiếm.

"Tàu Tampa có ý nghĩa rất lớn đối với nước Mỹ và thân nhân của tất cả những người đã thiệt mạng ngày hôm đó. Cuối cùng, nơi an nghỉ của họ đã được xác định", trưởng nhóm tìm kiếm Steve Mortimer nói.

Tàu Tampa được phát hiện cách bờ biển Cornwall của Anh khoảng 80 km, ở độ sâu hơn 91 m dưới Đại Tây Dương.

Ngày 26/9/1918, khi đang làm nhiệm vụ trong Thế chiến I, Tampa bị một tàu ngầm Đức phóng ngư lôi tại eo biển Bristol. Con tàu chìm chưa đầy 3 phút, toàn bộ người trên tàu thiệt mạng.

Tàu Tampa khi đó do thuyền trưởng Charles Satterlee chỉ huy. Đây là tàu tuần duyên duy nhất của Mỹ được triển khai ra nước ngoài vào năm 1917 nhưng không thể trở về sau chiến tranh. Mỹ khi đó đã điều 6 tàu tuần duyên sang châu Âu phục vụ quân đội.

Tàu Tampa chìm cùng 111 thành viên Tuần duyên Mỹ và 19 người khác, gồm thủy thủ Hải quân Hoàng gia Anh, dân thường Anh và nhân sự Hải quân Mỹ. Với 130 người thiệt mạng, đây là tổn thất nhân mạng lớn nhất trên một tàu chiến Mỹ trong Thế chiến I.

Nhật ký của con tàu cho thấy tinh thần thủy thủ đoàn vẫn rất cao trước chuyến đi định mệnh. Sau khi Tampa mất tích, các tàu khu trục Mỹ và tàu tuần tra Anh đã tìm kiếm người sống sót. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy một số mảnh vỡ và 2 thi thể mặc quân phục nhưng không thể xác định danh tính.

"Khi Tampa chìm cùng toàn bộ thủy thủ đoàn năm 1918, thảm kịch đó để lại nỗi đau kéo dài trong lực lượng của chúng tôi", Đô đốc Kevin Lunday, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ, cho biết.

Theo ông, việc xác định vị trí xác tàu giúp kết nối thế hệ hiện tại với sự hy sinh của những người đã nằm lại dưới biển. "Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ họ và tự hào tiếp nối tinh thần của họ trong nhiệm vụ bảo vệ nước Mỹ", ông nói.

Tuần duyên Mỹ hiện lên kế hoạch nghiên cứu và khảo sát xác tàu Tampa dưới nước. Hoạt động này sẽ có sự phối hợp của các nhà sử học, chuyên gia robot và hệ thống tự hành cùng các đội thợ lặn chuyên nghiệp.

Theo CBS News

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