Tàu ngầm Trung Quốc tăng hỏa lực với tên lửa siêu vượt âm YJ-19

Đột phá hỏa lực từ dưới mặt nước

Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đang tiến hành bước nhảy vọt về hỏa lực, cho lực lượng tàu ngầm tấn công khi tích hợp dòng tên lửa hành trình siêu vượt âm YJ-19 mới, loại vũ khí sử dụng động cơ scramjet được thiết kế chuyên biệt để phóng từ ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm thay vì từ ống phóng thẳng đứng như các dòng tên lửa lớn hơn.

Nhờ có đường kính nhỏ hơn các dòng tên lửa hành trình khác như YJ-17 hay YJ-20, YJ-19 có thể triển khai song song với những tên lửa siêu vượt âm cỡ lớn như YJ-21, qua đó gia tăng đáng kể tổng tải đạn của các tàu ngầm Trung Quốc mà không cần thay đổi cấu trúc bệ phóng.

Tàu ngầm tấn công Type 093 và tên lửa hành trình YJ-19. Ảnh Military Watch

Dù kích thước nhỏ, YJ-19 vẫn được đánh giá có khả năng tạo ra khác biệt lớn khi tăng mật độ hỏa lực phóng loạt, bù đắp hạn chế về tầm bắn khoảng 500 km và đầu đạn nhẹ hơn so với các mẫu siêu vượt âm cỡ lớn.

Điểm dễ nhận diện của dòng vũ khí mới này là lớp sơn trắng đặc trưng, khác biệt hoàn toàn với tông xanh của các tên lửa hành trình khác, cùng việc không có các chốt treo bên ngoài, cho thấy nó được thiết kế tối ưu để mang trong thân tàu ngầm chứ không dùng cho tàu nổi.

Hiện chỉ có ba quốc gia gồm Nga, Trung Quốc và Triều Tiên sở hữu năng lực phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm chống hạm từ tàu chiến. Hải quân Nga đã đưa tên lửa Zircon vào trang bị từ cuối năm 2019, trong khi Triều Tiên ra mắt dòng tên lửa hành trình siêu vượt âm chống hạm đầu tiên vào tháng 4/2025 và thử nghiệm phóng từ khu trục hạm mới mang tên Choi Hyon.

Trung Quốc đã sớm đưa vào hoạt động tên lửa siêu vượt âm YJ-21 từ đầu thập kỷ này và loại vũ khí đó nhanh chóng được giới chuyên gia phương Tây đánh giá là dòng tên lửa chống hạm phóng từ tàu chiến mạnh nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của YJ-19 tại lễ diễu binh ngày 3/9 không chỉ khẳng định tốc độ phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, mà còn báo hiệu bước tiến chiến lược về năng lực tấn công ngoài tầm phòng không đối phương.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Type 093B. Ảnh Military Watch

Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc bước vào kỷ nguyên mới

Giới phân tích cho rằng YJ-19 sẽ được biên chế cho toàn bộ 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân Type 093 và 33 tàu ngầm tấn công diesel-điện Type 039 đang hoạt động của Trung Quốc, giúp các đơn vị này lần đầu tiên có thể tung đòn tập kích siêu vượt âm quy mô lớn từ dưới mặt nước.

Type 093 là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công tầm xa với khả năng hoạt động liên tục hàng tháng trời và được trang bị các ống phóng ngư lôi 533 mm, trong khi Type 039 là lớp tàu ngầm tấn công diesel-điện tầm trung cực kỳ yên tĩnh, vốn nổi tiếng nhờ khả năng phục kích hiệu quả ở vùng nước nông. Khi được trang bị YJ-19, cả hai lớp tàu này sẽ có thể đồng loạt tung ra các đòn tấn công tốc độ siêu vượt âm từ khoảng cách 500 km, vượt ngoài vùng đánh chặn của phần lớn hệ thống phòng không hạm tàu hiện nay.

Tên lửa siêu vượt âm nói chung, và YJ-19 nói riêng, mang lại lợi thế chiến thuật rất lớn bởi khả năng di chuyển ở tốc độ cực cao khiến đối phương gần như không có thời gian phản ứng. Nhờ sử dụng động cơ scramjet, YJ-19 có thể đạt tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh với lượng nhiên liệu ít hơn, giúp tăng tầm hoạt động trên cùng một tải trọng.

Quan trọng hơn, tốc độ cao khiến chúng rất khó bị phát hiện, theo dõi hoặc đánh chặn, trong khi năng lượng động học cực lớn khi va chạm giúp chúng gây ra thiệt hại nặng nề ngay cả khi chỉ sử dụng đầu đạn nhỏ hơn.

Việc tích hợp loại vũ khí này vào lực lượng tàu ngầm sẽ biến mỗi đơn vị tấn công dưới biển của Trung Quốc trở thành một bệ phóng chiến lược đầy nguy hiểm, buộc các đối thủ tiềm tàng phải tính đến nguy cơ bị tập kích bất ngờ từ khoảng cách xa với thời gian cảnh báo gần như bằng không.

Tên lửa Ỵ-19. Ảnh Defence Blog

Trong bối cảnh Mỹ đang gấp rút triển khai những lớp tàu ngầm tấn công thế hệ mới mang tên lửa siêu vượt âm, còn Moskva cũng đang mở rộng năng lực Zircon cho nhiều nền tảng hải quân, việc Bắc Kinh tung ra YJ-19 cho thấy họ không chỉ bắt kịp cuộc đua hỏa lực siêu vượt âm mà còn tạo ra một cách tiếp cận riêng biệt: tăng số lượng đòn đánh từ mỗi tàu bằng cách thu nhỏ kích thước từng tên lửa.

Điều này giúp hạm đội tàu ngầm Trung Quốc có thể tung nhiều đòn tấn công hơn, tạo ra áp lực bão hòa hệ thống phòng thủ đối phương, qua đó nâng cao đáng kể khả năng sống sót của toàn bộ đội hình tác chiến.