AirPods Pro 3 trở thành ứng cử viên nặng ký tại Better Choice Awards 2025 ngay sau khi ra mắt, những đối thủ khác phải dè chừng?

Apple vừa giới thiệu AirPods Pro 3 tại sự kiện “Awe Dropping” và gần như ngay lập tức, mẫu tai nghe này đã xuất hiện trong danh sách đề cử của Better Choice Awards 2025 ở hạng mục “Tai nghe đáng mua giá hợp lý” thuộc KOC Better List.

Sự xuất hiện nhanh chóng này cho thấy sức hút lớn từ phía Apple, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu những đối thủ lâu năm trong phân khúc như Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 hay lựa chọn đầy tính thực dụng JBL Live Beam 3 có phải dè chừng hay không?

AirPods Pro 3 tiếp tục giữ thiết kế nhỏ gọn quen thuộc nhưng tinh chỉnh để tạo cảm giác thoải mái hơn. Housing được bo tròn mềm mại, đi kèm tới năm cỡ nút tai silicon nhằm hạn chế rò rỉ âm và tăng độ vừa vặn. Hộp sạc vẫn mang phong cách tối giản với cổng USB-C và có các tính năng kết nối nhanh trong hệ sinh thái Apple.

Trong khi đó, JBL lại chọn hướng đi khác biệt khi trang bị cho Live Beam 3 hộp sạc có màn hình cảm ứng 1,45 inch, giúp người dùng điều khiển nhạc, chống ồn hay EQ trực tiếp. Đây là điểm mới mẻ và tiện lợi nhưng cũng khiến hộp sạc có phần cồng kềnh hơn.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 thì vẫn trung thành với sự đơn giản, song được đánh giá cao ở khả năng mang lại cảm giác đeo dễ chịu nhờ nhiều lựa chọn eartip và vòng silicon giữ cố định, phù hợp cho việc sử dụng lâu dài.

Điểm khác biệt lớn khiến AirPods Pro 3 nổi bật so với hai đối thủ nằm ở tính năng. Apple lần đầu tiên đưa cảm biến nhịp tim PPG vào tai nghe, biến sản phẩm thành công cụ theo dõi sức khỏe song song với nhu cầu giải trí.

Tính năng dịch trực tiếp cũng là điểm nhấn thú vị: khi phát hiện có hội thoại, tai nghe tự động giảm âm lượng và hiển thị bản dịch ngay trên thiết bị ghép nối. Đây là tính năng hướng đến những người thường xuyên du lịch hoặc làm việc quốc tế, mở rộng đáng kể vai trò của tai nghe.

Bose lại đi theo triết lý ngược lại khi tập trung toàn bộ vào trải nghiệm âm thanh. QuietComfort Ultra Earbuds 2 trang bị công nghệ CustomTune để phân tích cấu trúc tai từng người, tự động điều chỉnh EQ và chống ồn sao cho phù hợp nhất. Immersive Audio mở ra không gian âm nhạc rộng rãi và tách bạch, mang đến trải nghiệm gần gũi với phòng thu. JBL Live Beam 3 thì chú trọng vào sự tiện dụng, kết hợp Personi-Fi để phân tích thính lực và cá nhân hóa chất âm.

Ở khả năng chống ồn, Apple công bố AirPods Pro 3 có ANC mạnh gấp đôi thế hệ trước, đủ để người dùng cảm nhận sự khác biệt rõ rệt trong môi trường ồn ào. Tuy nhiên, Bose không hề kém cạnh, cũng có sự nâng cấp về chống ồn ở sản phẩm của mình.

Quiet Mode trên QuietComfort Ultra Earbuds 2 có thể triệt tiêu tiếng ồn gần như tuyệt đối, trong khi Aware Mode và công nghệ ActiveSense giúp người dùng vừa thưởng thức âm nhạc, vừa nhận biết được âm thanh môi trường cần thiết.

JBL Live Beam 3 tuy không đạt đến độ “yên tĩnh tuyệt đối” như Bose, nhưng việc cho phép tùy chỉnh tới bảy mức ANC cùng nhiều chế độ như TalkThru hay Ambient Aware khiến sản phẩm trở nên linh hoạt và thực tế hơn trong tầm giá.

Về thời lượng pin, JBL Live Beam 3 nổi bật nhất khi có thể phát nhạc 9 - 10 giờ liên tục, tổng cộng lên tới 48 giờ với hộp sạc. AirPods Pro 3 có sự nâng cấp so với thế hệ trước, nâng thời lượng sử dụng liên tục từ 6 tiếng lên 8 tiếng, đủ cho một ngày làm việc.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 mang đến khoảng 6 giờ nghe nhạc, đi kèm hộp sạc hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây, đáp ứng tốt cho nhu cầu cả ngày. Mức giá của ba sản phẩm cũng đã có phân tầng: AirPods Pro 3 được giữ nguyên ở mức 249 USD (khoảng 6,6 triệu đồng), JBL Live Beam 3 chỉ khoảng 4 triệu đồng, còn Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2 là lựa chọn cao cấp nhất với giá bán 7,49 triệu đồng.

Sự góp mặt của AirPods Pro 3 tại Better Choice Awards 2025 cho thấy Apple đã khéo léo tạo ra một sản phẩm cân bằng giữa tính năng, thiết kế và giá bán. Thế nhưng, để khẳng định vị thế tuyệt đối, AirPods Pro 3 vẫn phải đối mặt với hai đối thủ đáng gờm: Bose - vốn duy trì tiêu chuẩn cao nhất về chất âm và chống ồn, và JBL - mang đến mức giá dễ tiếp cận cùng trải nghiệm tiện dụng.

Cuộc cạnh tranh trong hạng mục “Tai nghe đáng mua giá hợp lý” vì thế trở nên đa chiều hơn, nơi mỗi sản phẩm đại diện cho một triết lý khác nhau, và người dùng mới là những người đưa ra phán quyết cuối cùng.