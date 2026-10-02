Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut chưa thể hoạt động sau vụ tai nạn ở Biển Đông

Hải quân Mỹ đã gia hạn tiến độ sửa chữa tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf mang tên USS Connecticut đến năm 2027, chậm 1 năm so với kế hoạch.

"Hải quân Mỹ đã hoãn việc đưa vào biên chế một trong những tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf có giá trị nhất của mình - chiếc USS Connecticut cho đến mùa Hè năm sau.

Tàu ngầm này đã bị hư hại đáng kể, đặc biệt là phần mũi trong một vụ va chạm với vật thể dưới nước ở Biển Đông vào năm 2021", hãng tin Izvestia cho biết.

Báo cáo chỉ ra ngay cả khi tuân thủ lịch trình mới, chiếc tàu ngầm vốn đã gần hết thời hạn hoạt động cũng chỉ có thể phục vụ thêm khoảng 4 năm nữa. Việc loại biên hoàn toàn dự kiến vào năm 2031.

Tàu ngầm USS Connecticut sau vụ va chạm vật thể bí ẩn dưới đáy Biển Đông.

Xin nhắc lại, sự cố xảy ra vào ngày 2/10/2021, khi con tàu đang thực hiện nhiệm vụ trong vùng biển quốc tế ở Biển Đông.

Tàu ngầm được cho là đã va chạm với một rặng đá ngầm chưa được lập bản đồ trong quá trình di chuyển dưới nước với tốc độ cao.

Báo cáo cho hay, 11 thành viên thủy thủ đoàn bị thương, và phần mũi cùng các khoang chứa nước dằn bị hư hại nghiêm trọng. Tàu ngầm buộc phải nổi lên mặt nước và di chuyển đến Guam, sau đó đến San Diego, trước khi cuối cùng đến Xưởng đóng tàu hải quân Puget Sound ở Washington để sửa chữa lớn.

Lớp Seawolf của Mỹ được phát triển để đối phó với tàu ngầm Shchuka-B thuộc Dự án 971 của Liên Xô. Ban đầu Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đóng tới 30 chiếc, nhưng sau sự sụp đổ của Liên Xô, khi 3 tàu ngầm đầu tiên đang được chế tạo, Lầu Năm Góc đã quyết định rằng việc tiếp tục dự án không còn khả thi.

Các tàu ngầm hiện có được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, mang theo phương tiện lặn sâu không người lái và tích hợp thiết bị đặc biệt để phát hiện cáp thông tin liên lạc đặt dưới đáy đại dương.

Tàu ngầm USS Connecticut được khởi công đóng vào mùa Thu năm 1992 và hạ thủy 5 năm sau đó. Chiếc chiến hạm nói trên đi vào hoạt động trong Hải quân Mỹ từ cuối năm 1998. Nó được hiện đại hóa vào giữa những năm 2000.

Việc tàu ngầm Connecticut trở lại hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì chiếc dẫn đầu thuộc lớp Seawolf dự kiến sẽ trải qua đợt bảo trì kéo dài vào năm 2026, cho đến tháng 6/2029.

Theo Izvestia



