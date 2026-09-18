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Mỹ rót tiền cho tuyến cáp ngầm 18.507 km nối Thái Lan: Tránh Biển Đông, có thể đi qua Việt Nam

Duy Nguyễn
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THUS được thiết kế để kết nối Thái Lan với Mỹ thông qua tối đa năm quốc gia Đông Nam Á khác - bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Trang w.media ngày 17/9 đưa tin, Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) mới đây đã công bố khoản tài trợ cho nghiên cứu khả thi về một hệ thống cáp ngầm mới dài 18.507 km mang tên Hệ thống Cáp ngầm Thái Lan - Mỹ (THUS). Tuyến cáp này kết nối Thái Lan với Mỹ thông qua các quốc gia láng giềng, tránh đi qua Biển Đông.

Mỹ tài trợ nghiên cứu khả thi cho tuyến cáp ngầm mới nối Thái Lan với Mỹ; tuyến đường tránh Biển Đông - Ảnh 1.

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ cho dự án THUS tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA)

Theo thông cáo báo chí của USTDA, THUS được thiết kế để kết nối Thái Lan với Mỹ thông qua tối đa năm quốc gia Đông Nam Á khác - bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam - đồng thời tránh Biển Đông và các tuyến đường tiềm ẩn rủi ro về an ninh.

Hồi tháng trước, w.media đưa tin rằng tuyến cáp ngầm Echo đã cập bờ tại Singapore, tạo ra tuyến đường xuyên Thái Bình Dương thứ hai nối Mỹ với khu vực Đông Nam Á mà không đi qua Biển Đông, sau Hệ thống Cáp Bifrost.

Thông cáo của USTDA cho biết thêm rằng nghiên cứu trên sẽ hỗ trợ National Telecom Public Company Limited (NT) – công ty viễn thông nhà nước của Thái Lan – trong việc đánh giá dự án THUS. Dự án này được thiết kế nhằm thay thế tuyến cáp ngầm cũ kỹ hiện tại giữa Thái Lan và Mỹ bằng một hệ thống được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn công nghệ của Mỹ.

Công ty APTelecom LLC có trụ sở tại Florida (Mỹ) sẽ thực hiện nghiên cứu này. Nghiên cứu sẽ đánh giá tính khả thi về mặt thương mại, kỹ thuật, tài chính và pháp lý của THUS – bao gồm thiết kế tuyến cáp, phân tích kinh tế, lập kế hoạch thương mại hóa và rà soát các quy định – đồng thời tăng cường khả năng huy động vốn để triển khai dự án.

Phó Giám đốc USTDA Thomas R. Hardy cho biết: "Hoạt động này sẽ giúp đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng quan trọng kết nối Thái Lan với Mỹ được xây dựng bằng công nghệ đáng tin cậy, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi nguy cơ bị khai thác trái phép, đồng thời thúc đẩy tham vọng của Thái Lan trở thành trung tâm kỹ thuật số khu vực."

"Thông qua việc hỗ trợ triển khai các hệ thống cáp ngầm an toàn, chúng tôi đang góp phần bảo vệ mạng lưới và mở ra những cơ hội mới để các công ty Mỹ cạnh tranh tại một trong những thị trường kỹ thuật số tăng trưởng nhanh nhất thế giới", ông Hardy nói thêm.

Ông Sanpachai Huvanandana - Chủ tịch National Telecom Public Company Limited - cho biết: "Sự hỗ trợ của USTDA đến vào thời điểm mang tính bước ngoặt. Thông qua việc tài trợ cho công tác nghiên cứu khả thi ban đầu, khoản tài trợ này giúp đẩy nhanh tiến độ để dự án THUS đạt đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu của Mỹ – những đơn vị mà chúng tôi rất mong muốn đưa năng lực đổi mới sáng tạo và chuyên môn kỹ thuật của họ vào dự án này."

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