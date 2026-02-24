Một tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ.

Đây là tàu ngầm lớn nhất từng được chế tạo trong chương trình Arihant-class, phát triển tại Trung tâm đóng tàu Visakhapatnam theo dự án ATV (Advanced Technology Vessel).

INS Aridhaman, mật danh S4, nặng hơn khoảng 1.000 tấn so với các tàu tiền nhiệm INS Arihant và INS Arighaat, vừa hoàn tất giai đoạn thử nghiệm biển sâu cuối cùng và dự kiến gia nhập hạm đội vào tháng 4 hoặc 5/2026.

Nâng cấp vượt trội về hỏa lực và công nghệ

INS Aridhaman có thân dài khoảng 130m, cho phép mang tải trọng tên lửa lớn hơn. Tàu có thể mang tới 24 tên lửa tầm ngắn K-15 Sagarika với tầm bắn 750km, hoặc 8 tên lửa đạn đạo tầm trung K-4 với tầm bắn 3.500km.

Đặc biệt, tàu được thiết kế để mang tên lửa tầm xa K-5 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 6.000km.

Đây là tàu ngầm đầu tiên trong dòng Arihant-class được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng (VLS), gấp đôi số lượng của các tàu trước đó.

Hệ thống động lực sử dụng lò phản ứng nước nhẹ công suất 83MW, phiên bản cải tiến CLWR-B1, giúp giảm tiếng ồn đáng kể so với thiết kế cũ. Ngoài ra, tàu còn được trang bị chân vịt 7 lá giảm âm, tốc độ đạt 15 hải lý/h khi nổi và 24 hải lý/h khi lặn.

Các hệ thống sonar nội địa tiên tiến như USHUS và Panchendriya, cùng lớp gạch anechoic, tăng cường khả năng tàng hình và phát hiện. Những cải tiến này giúp INS Aridhaman trở thành bước tiến lớn trong năng lực răn đe hạt nhân của Ấn Độ.

Vai trò chiến lược và căn cứ bí mật

Khi được đưa vào hoạt động, Ấn Độ sẽ sở hữu 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) dưới quyền Chỉ huy Lực lượng Chiến lược. Cấu trúc này cho phép duy trì luân phiên: Một tàu tuần tra, một tàu chuẩn bị triển khai và một tàu bảo dưỡng. Đây là tiêu chuẩn để đảm bảo năng lực răn đe hạt nhân liên tục trên biển.

INS Aridhaman sẽ hoạt động từ căn cứ ngầm Project Varsha gần Visakhapatnam, nơi được xây dựng kiên cố với hầm chứa, đường hầm an toàn và cơ sở hạ tầng phục vụ các thế hệ SSBN tương lai. Đây là căn cứ chiến lược, nằm ngoài tầm quan sát vệ tinh và nguy cơ tấn công.

Ngoài ra, Ấn Độ còn lên kế hoạch tiếp nhận tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula thuê từ Nga, Chakra III, dự kiến vào giai đoạn 2027–2028. Song song, nước này cũng đang thảo luận với Đức về việc mua 6 tàu ngầm diesel-điện tiên tiến trong dự án Project-75(I).

INS Aridhaman là minh chứng cho nỗ lực hiện đại hóa hải quân dài hạn của Ấn Độ, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng lớn của nước này trong chiến lược răn đe hạt nhân toàn cầu.