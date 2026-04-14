Tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang vũ khí bí ẩn để 'đặc trị' Iran?

Sao Đỏ |

Một bệ phóng không rõ nguồn gốc đã được phát hiện trên tàu khu trục USS Carl M. Levin (DDG-120), vai trò của nó vẫn còn là một bí ẩn.

Hình ảnh cho thấy một thiết bị mới được lắp đặt trên boong ở phía đuôi tàu khu trục, có vẻ ngoài tương tự hệ thống phóng tên lửa đánh chặn White Spike của Công ty Zone 5 Technologies.

Cấu trúc mới này nằm phía sau thượng tầng, giữa các ống phóng ngư lôi bên mạn trái và bệ phóng thẳng đứng Mk 41. Thiết kế dạng module và có lẽ sử dụng bệ xoay để nâng hạ trước khi phóng.

Cho đến tháng 12/2025, hệ thống này vẫn chưa được trang bị trên tàu khu trục và các bệ phóng tương tự cũng chưa xuất hiện trên các tàu cùng loại.

Ngoài White Spike, Hải quân Mỹ đang xem xét tích hợp thêm các tên lửa đánh chặn gồm: Roadrunner-M của Anduril và Coyote của Raytheon. Trong đó, Coyote đã được phát hiện ở những vị trí tương tự trên boong các tàu khu trục USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, hình dáng của bệ phóng trên tàu USS Carl M. Levin không khớp với bất kỳ phiên bản nào được công bố rộng rãi về các tổ hợp này. Một ứng cử viên khác cho vai trò của vật thể bí ẩn được xem xét là bệ phóng tên lửa AGM-179 (JAGM).

Bệ phóng nằm ở vị trí trung tâm phía sau tàu khu trục Carl M. Levin.

Trước đây, Tập đoàn Lockheed Martin đã trình bày ý tưởng đặt các module 4 ống phóng cho những tên lửa này ngay ở đuôi tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Tên lửa JAGM với đầu dò chủ động có thể tiêu diệt hiệu quả cả máy bay không người lái và tàu cao tốc cỡ nhỏ.

Ngoài các chức năng chiến đấu thuần túy, hệ thống mới này theo dự đoán còn có thể phóng ra các mục tiêu giả hoặc máy bay không người lái mồi nhử.

Hải quân Mỹ đang tích cực thử nghiệm phương tiện tầm xa để đánh chặn tên lửa chống hạm của đối phương. Vào tháng 2, họ đã công bố yêu cầu đề xuất cho các bệ phóng máy bay không người lái dạng container có khả năng triển khai nhanh chóng trên tàu.

Cũng có những đồn đoán về một hệ thống chống máy bay không người lái thế hệ mới hoặc các loại vũ khí đầy hứa hẹn khác, nhưng hiện tại Hải quân Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào.

Theo The War Zone
