Tại Benghazi, Libya, một vụ nổ đã phá hủy chiếc tàu hộ vệ Mercury của Hải quân Nga khi nó có mặt ở cảng.

Con tàu nói trên vốn đang hộ tống một đoàn xe chở vũ khí cho Quân đội Quốc gia Libya, do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo - người được Nga hỗ trợ. Vụ nổ tại cảng đã được tờ báo địa phương Al Wasat đưa tin.

Cư dân thành phố bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn, sau đó được xác định là xảy ra tại cảng biển. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói bốc lên nghi ngút trên cảng.

Ban đầu có những thông tin trái chiều về vụ nổ khi một số nguồn tin cho rằng vụ việc liên quan đến cuộc tấn công vào một tàu chở vũ khí của Nga, trong khi những nguồn khác lại nói về vụ nổ tại kho đạn dược trong cảng.

Đồng thời cả lực lượng thuộc "Bộ Chỉ huy tối cao" của Nguyên soái Khalifa Haftar, cũng như Cơ quan quản lý cảng Benghazi đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào giải thích về hoàn cảnh của vụ việc.

Vụ nổ trên tàu hộ vệ Nga "Mercury" thuộc Dự án 20380 "Stereguschy" tại Benghazi, ngày 22/11/2026.

Tuy nhiên, trang Naval News dựa trên video của nhân chứng, đã xác định con tàu bị trúng đạn là tàu hộ vệ kiểu Steregushchy thuộc Dự án 20380 mang tên Mercury. Theo tờ báo này, vụ nổ gần như chắc chắn đã phá hủy con tàu.

Chiếc tàu chiến Nga, vốn đã neo đậu tại cảng vài ngày trước khi xảy ra vụ nổ, về mặt chính thức thuộc Hạm đội Biển Đen, nhưng do chiến tranh nên nó phải hoạt động từ các căn cứ ở Bắc Cực của Hạm đội phương Bắc.

Con tàu này đang hộ tống một đoàn vận tải của Nga. Chúng được sử dụng để mang các lô hàng xuất khẩu vũ khí, giống như chiếc Sparta II - phương tiện đã bị trúng đạn ở Biển Baltic một ngày trước đó.

Một số nguồn tin mà tờ Naval News liên hệ đã cung cấp hình ảnh vệ tinh và các tài liệu hỗ trợ khác cho thấy tàu Mercury đang bốc cháy.

Dựa trên đoạn video do người dân địa phương quay lại, trước khi vụ nổ xảy ra, hệ thống phòng không đã cố gắng chặn bắt và bắn hạ một mục tiêu trên không chưa xác định, mà theo dự đoán chính là máy bay không người lái cảm tử Ukraine.

Thực tế trên cho thấy mọi tàu chiến Nga đều không còn an toàn, cho dù chúng đã di dời vùng hoạt động ra rất xa khu vực đang giao tranh.