HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tàu chở LNG của quốc gia đồng minh Mỹ đang vượt eo biển Hormuz để đến Trung Quốc bất ngờ quay đầu, không thể di chuyển

Vu Lam |

Những kỳ vọng về việc khơi thông dòng chảy năng lượng từ Trung Đông đã nhanh chóng bị dập tắt.

- Ảnh 1.

Trước đó, theo dữ liệu theo dõi tàu biển, hai tàu Al Daayen và Rasheeda, đã nạp LNG từ cuối tháng 2, ngay trước khi chiến sự bùng phát, tìm cách rời vịnh Ba Tư vào sáng ngày 6/4. Cả 2 di chuyển về phía đông, hướng tới lối ra gần Oman, làm dấy lên kỳ vọng đây sẽ là những chuyến hàng LNG đầu tiên của Qatar vượt Hormuz sau hơn một tháng gián đoạn.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cả 2 tàu bất ngờ thực hiện cú quay đầu, rời xa eo biển. Nguyên nhân không được công bố chính thức, nhưng giới quan sát cho rằng Iran đã không cho phép hành trình này tiếp tục.

Hiện tại, Al Daayen vẫn phát tín hiệu điểm đến là Trung Quốc – khách hàng LNG lớn nhất của Qatar, trong khi Rasheeda để trạng thái “chờ lệnh”. Tuy nhiên, như thường lệ, các tín hiệu này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, phản ánh mức độ bất định của tuyến vận tải.

Trong 1 một tháng qua, việc phong tỏa eo Hormuz đã khiến dòng LNG từ Trung Đông gần như tê liệt. Lưu lượng tàu qua eo biển giảm tới 95%, từ mức trung bình 130-160 tàu/ngày trước chiến tranh xuống chỉ còn 5-7 tàu/ngày hiện nay. Đáng chú ý, gần 75% số tàu được phép đi qua thuộc sở hữu của Iran hoặc “hạm đội bóng tối” liên quan, trong khi phần lớn các tàu nước ngoài được chấp thuận có liên hệ với Trung Quốc.

Một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi cũng xuất hiện. Tuần trước, một tàu container của CMA CGM đã trở thành tàu phương Tây đầu tiên vượt eo biển kể từ khi xung đột nổ ra. Một tàu LNG liên quan đến Nhật Bản cũng được phép đi qua sau các cuộc đàm phán với Tehran. Tuy nhiên, những trường hợp này vẫn mang tính đơn lẻ và không đủ để khôi phục hoạt động bình thường.

TIN LIÊN QUAN

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi hạ tầng năng lượng của Qatar bị ảnh hưởng. Tổ hợp Ras Laffan, cơ sở hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới, đã bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong tháng 3, khiến khoảng 17% công suất bị gián đoạn. Công ty QatarEnergy ước tính thiệt hại có thể lên tới 20 tỷ USD mỗi năm và mất nhiều năm để khắc phục hoàn toàn.

Do đó, QatarEnergy đã buộc phải tuyên bố “bất khả kháng” đối với một số hợp đồng dài hạn, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về nguồn cung LNG toàn cầu. Khoảng 20% lưu lượng LNG thế giới hiện bị ảnh hưởng bởi việc Hormuz bị siết chặt, đẩy giá khí đốt tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Theo Oilprice﻿

Tags

Trung Quốc

châu âu

Trung Đông

Iran

châu á

Eo biển Hormuz

Vịnh Ba Tư

tàu chở LNG

quốc gia đồng minh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại