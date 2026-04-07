Tàu chở LNG của quốc gia đồng minh Mỹ đang vượt eo biển Hormuz để đến Trung Quốc bất ngờ quay đầu, không thể di chuyển

Trước đó, theo dữ liệu theo dõi tàu biển, hai tàu Al Daayen và Rasheeda, đã nạp LNG từ cuối tháng 2, ngay trước khi chiến sự bùng phát, tìm cách rời vịnh Ba Tư vào sáng ngày 6/4. Cả 2 di chuyển về phía đông, hướng tới lối ra gần Oman, làm dấy lên kỳ vọng đây sẽ là những chuyến hàng LNG đầu tiên của Qatar vượt Hormuz sau hơn một tháng gián đoạn.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cả 2 tàu bất ngờ thực hiện cú quay đầu, rời xa eo biển. Nguyên nhân không được công bố chính thức, nhưng giới quan sát cho rằng Iran đã không cho phép hành trình này tiếp tục.

Hiện tại, Al Daayen vẫn phát tín hiệu điểm đến là Trung Quốc – khách hàng LNG lớn nhất của Qatar, trong khi Rasheeda để trạng thái “chờ lệnh”. Tuy nhiên, như thường lệ, các tín hiệu này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, phản ánh mức độ bất định của tuyến vận tải.

Trong 1 một tháng qua, việc phong tỏa eo Hormuz đã khiến dòng LNG từ Trung Đông gần như tê liệt. Lưu lượng tàu qua eo biển giảm tới 95%, từ mức trung bình 130-160 tàu/ngày trước chiến tranh xuống chỉ còn 5-7 tàu/ngày hiện nay. Đáng chú ý, gần 75% số tàu được phép đi qua thuộc sở hữu của Iran hoặc “hạm đội bóng tối” liên quan, trong khi phần lớn các tàu nước ngoài được chấp thuận có liên hệ với Trung Quốc.

Một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi cũng xuất hiện. Tuần trước, một tàu container của CMA CGM đã trở thành tàu phương Tây đầu tiên vượt eo biển kể từ khi xung đột nổ ra. Một tàu LNG liên quan đến Nhật Bản cũng được phép đi qua sau các cuộc đàm phán với Tehran. Tuy nhiên, những trường hợp này vẫn mang tính đơn lẻ và không đủ để khôi phục hoạt động bình thường.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi hạ tầng năng lượng của Qatar bị ảnh hưởng. Tổ hợp Ras Laffan, cơ sở hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới, đã bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong tháng 3, khiến khoảng 17% công suất bị gián đoạn. Công ty QatarEnergy ước tính thiệt hại có thể lên tới 20 tỷ USD mỗi năm và mất nhiều năm để khắc phục hoàn toàn.

Do đó, QatarEnergy đã buộc phải tuyên bố “bất khả kháng” đối với một số hợp đồng dài hạn, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về nguồn cung LNG toàn cầu. Khoảng 20% lưu lượng LNG thế giới hiện bị ảnh hưởng bởi việc Hormuz bị siết chặt, đẩy giá khí đốt tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Theo Oilprice﻿