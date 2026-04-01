Tàu chở 1 triệu thùng dầu vừa di chuyển qua Hormuz, quốc gia láng giềng Iran đã giục khách khẩn trương chốt lịch vận chuyển thêm dầu

Khánh Vy |

Được Iran 'bật đèn xanh', Iraq yêu cầu các đối tác nhanh chóng nộp kế hoạch bốc dỡ dầu thô để tái khởi động xuất khẩu.

Tàu chở 1 triệu thùng dầu vừa di chuyển qua Hormuz, quốc gia láng giềng Iran đã giục khách khẩn trương chốt lịch vận chuyển thêm dầu

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang, Iraq đang có động thái khẩn nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu dầu thô, đặc biệt qua tuyến vận tải chiến lược eo biển Hormuz.

Theo tài liệu của Reuters, Công ty tiếp thị dầu mỏ nhà nước Iraq (SOMO) đã yêu cầu các khách hàng nhanh chóng gửi lịch trình vận chuyển dầu thô trong vòng 24 giờ. Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng Iran đã miễn trừ cho Iraq khỏi một số hạn chế liên quan đến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Trong văn bản phát đi ngày 5/4, SOMO nhấn mạnh yêu cầu này nhằm “đảm bảo tính liên tục và ổn định của hoạt động xuất khẩu dầu thô”, đồng thời đề nghị các đối tác cung cấp đầy đủ thông tin về tàu vận chuyển và khối lượng hàng hóa theo hợp đồng. Công ty cũng khẳng định tất cả các cơ sở hạ tầng liên quan, bao gồm Kho dầu Basrah và các cảng xuất khẩu, vẫn đang hoạt động bình thường và sẵn sàng đáp ứng mọi chương trình vận chuyển.

Động thái trên được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh nguồn cung dầu của Iraq thời gian qua chịu ảnh hưởng đáng kể. Sản lượng xuất khẩu của quốc gia thành viên OPEC này đã giảm mạnh xuống còn khoảng 800.000 thùng/ngày trong tháng trước, làm gia tăng áp lực lên ngân sách và vai trò của nước này trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Việc nối lại xuất khẩu ổn định được kỳ vọng sẽ giúp Iraq nhanh chóng khôi phục sản lượng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là tâm lý thận trọng từ phía các chủ tàu vận tải. Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, không phải tất cả các hãng tàu đều sẵn sàng đưa tàu vào khu vực Vịnh để nhận hàng, bất chấp các cam kết hoặc miễn trừ.

Dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải Kpler cho thấy tàu chở dầu Ocean Thunder đã nhận khoảng 1 triệu thùng dầu thô Basrah của Iraq vào đầu tháng 3 và dự kiến cập cảng Pengerang (Malaysia) vào giữa tháng 4. Đây được xem là một trong những chuyến hàng đáng chú ý trong bối cảnh dòng chảy dầu qua khu vực đang bị gián đoạn.

Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, Ocean Thunder nằm trong số 7 tàu có liên quan đến Malaysia được phía Iran cho phép đi qua eo biển Hormuz. Con tàu này được thuê bởi Petco, một đơn vị thuộc tập đoàn năng lượng quốc gia Malaysia Petronas. Tuy nhiên, đến nay cả Bộ Ngoại giao Malaysia và Petronas đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Eo biển Hormuz hiện là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động mạnh đến giá năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, động thái thúc giục khách hàng hoàn tất lịch trình vận chuyển trong thời gian ngắn của SOMO cho thấy Iraq đang nỗ lực tận dụng mọi cơ hội để duy trì dòng chảy xuất khẩu, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ những biến động khó lường của tình hình địa chính trị khu vực.

