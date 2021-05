Tàu chiến Mỹ đi vào gần quần đảo Hoàng Sa

Trong một tuyên bố, Hạm đội 7 của Mỹ nói rằng ngày 20/5, tàu khu trục lớp Arleigh Burke Curtis Wilbur đi vào Biển Đông và tiến gần quần đảo Hoàng Sa để khẳng định tự do hàng hải và tự do sử dụng các vùng biển theo quy định của luật quốc tế.

“Những yêu sách rộng khắp và trái pháp luật trên Biển Đông đang gây đe doạ nghiêm trọng cho các quyền tự do trên biển, trong đó có quyền tự do đi lại và tự do bay, tự do thương mại và tự do có cơ hội kinh tế của các quốc gia ven Biển Đông”, tuyên bố nói.

Việt Nam nhiều lần tuyên bố có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng khẳng định ủng hộ các quyền tự do hàng hải và tự do bay ở Biển Đông.

Chiến khu nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc nói trong tuyên bố đưa ra hôm nay rằng đã cử tàu và máy bay bám theo tàu USS Curtis Wilbur.

Phát ngôn viên Tian Junli nói rằng lực lượng nước này đã “trục xuất” tàu Mỹ, và gọi Mỹ là “kẻ gây rối thực sự”, đài truyền hình Trung Quốc CGTN đưa tin.

Trung Quốc chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974 và đã biến nơi đây thành một tiền đồn quân sự. Nước này còn đưa ra yêu sách rộng khắp trên Biển Đông dựa trên cái gọi là đường 9 đoạn và có nhiều hành động quấy phá các nước ven Biển Đông.

Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên vùng biển có tầm quan trọng chiến lược này, nơi Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo để biến thành căn cứ quân sự.