Thượng viện Mỹ đã chất vấn ngân sách của Hải quân cho năm tới, và các nghị sĩ đã nhắm đến mục tiêu dễ thấy nhất đó là thiết giáp hạm lớp Trump.

Chiếc thiết giáp hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân lượng giãn nước 34.000 tấn, vốn được dự định trở thành nền tảng cho Hạm đội vàng tương lai của Mỹ, đã bị "đánh chìm" trước khi việc triển khai bắt đầu.

Hiện Thượng viện Mỹ đã cắt giảm 1,84 tỷ USD tài trợ cho dự án BBG(X) khỏi ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tới.

Thông tin này được Naval News đăng tải, trích dẫn một đề xuất ngân sách cập nhật từ Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện. Lưu ý rằng lập trường trong văn bản này chưa phải là cuối cùng, nhưng chính thực tế đó đã chỉ rõ kế hoạch "Hạm đội vàng" sẽ khó lòng tiến xa.

Thượng viện đã cắt giảm 1 tỷ USD từ yêu cầu mua sắm thiết giáp hạm, lưu ý Hải quân Mỹ vẫn chưa đủ tiên tiến cho giai đoạn này. Thực tế dự án trên chỉ mới được công bố rộng rãi vào tháng 12/2025, chưa đầy 1 năm trước.

Ngoài ra, 585,9 triệu USD đã được cắt giảm từ chi phí thiết kế tàu sơ bộ và nghiên cứu tính khả thi và 251 triệu USD khác từ hạng mục liên quan đến những hệ thống cơ cấu đầy triển vọng.

Điều này được giải thích bởi thực tế là chưa rõ đề xuất sơ bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả đến mức nào cho việc tăng số lượng tàu chiến của Hải quân Mỹ, mở rộng năng lực và khối lượng sản xuất của ngành đóng tàu Mỹ.

Điều đáng chú ý, tàu chiến này không phải trường hợp duy nhất, vì Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện đã xác định hơn 6,2 tỷ USD trong yêu cầu trước đó của Hải quân Mỹ để đẩy nhanh việc xây dựng và mua sắm 6 tàu chiến và tàu hỗ trợ, được cho là đang vượt tiến độ đáng kể. Do vậy số tiền này không thể được sử dụng hiệu quả trong năm 2027.

Thiết giáp hạm lớp Trump sẽ không thể được chế tạo.

Tờ Defense Express nhận định rằng việc hủy bỏ dự án thiết giáp hạm lớp Trump thực ra khá dễ đoán. Mặc dù sở hữu kho vũ khí ấn tượng, bao gồm các hệ thống phóng tia laser, 128 bệ phóng thẳng đứng Mk 41 thông thường và 12 hệ thống điều khiển tên lửa siêu thanh IRCPS, dự án này vẫn vấp phải sự hoài nghi và nhiều chỉ trích kể từ khi được giới thiệu rộng rãi vào tháng 12/2025.

Theo ước tính của Quốc hội Mỹ, chi phí của chiếc tàu đầu tiên, dự kiến được đặt tên là Defiant sẽ vào khoảng 23,4 tỷ USD, đắt hơn cả các tàu sân bay lớp Ford, hiện được ước tính có giá 22 tỷ USD mỗi chiếc.

Hiện báo giá mỗi thiết giáp hạm đã giảm xuống đáng kể Lầu Năm Góc đưa ra các con số nhỏ hơn là 17,5 tỷ USD, 13,5 tỷ USD và 12 tỷ USD cho chiếc thứ nhất, thứ hai và thứ ba - vẫn là một khoản tiền rất lớn. Đồng thời chiếc thiết giáp hạm thứ hai và thứ ba sẽ được bàn giao vào năm 2038 - 2039.

Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và phân bổ ngân sách, việc đóng tàu chiến bắt đầu bị "chìm" trong Quốc hội, nơi chúng được coi là một khoản chi tiêu không hiệu quả. Đặc biệt là khi Hải quân Mỹ đang thiếu hụt đáng kể về năng lực, chẳng hạn như các tàu khu trục nhỏ chưa được đặt hàng.

Tất nhiên, ngân sách là vấn đề chính trị và do vậy nhiều thay đổi có thể xảy ra trong tương lai, nhưng với danh sách dài các nhu cầu của người dân Mỹ, tương lai của lớp tàu chiến hạt nhân thực sự trông khá bấp bênh.