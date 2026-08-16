Một vụ trật bánh tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực gần ga Lewes, hạt East Sussex (Anh), khiến 20 người bị thương, trong đó có 2 người chấn thương nặng.

Khoảnh khắc kinh hoàng

Theo đó, chuyến tàu của hãng Southern đã rời ga London Victoria lúc 14h24 ngày 13 tháng 8 (giờ địa phương) và chở khoảng 150 hành khách. Do chịu ảnh hưởng bởi quy định giới hạn tốc độ vì thời tiết nắng nóng, tàu chạy chậm hơn so với lịch trình khoảng 20 phút. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h54 khi tàu di chuyển qua đoạn đường sắt gần Lewes.

Các nhân chứng kể lại, ba toa tàu ở phía sau bất ngờ bị nhấc bổng khỏi đường ray, lật nghiêng xuống vùng bờ đồi và trượt đi một quãng dài trước khi dừng lại hoàn toàn.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Daily Mail)

Hành khách Tracy McGregor bàng hoàng chia sẻ: "Đây là trải nghiệm đáng sợ nhất cuộc đời tôi. Toa tàu phía sau bị lật nghiêng và lao vào một cánh đồng. Sau khi lật, tàu vẫn tiếp tục trượt đi với tốc độ cao trong một khoảng thời gian dài. Khi tàu dừng lại, các toa đầy đất cát và ai nấy đều dính đầy bùn đất. Chúng tôi phải trèo qua các cửa sổ ở phía trên đầu và hỗ trợ lẫn nhau để thoát ra ngoài."

Một hành khách khác, cô Rachel Heath, bàng hoàng nhớ lại: "Đoàn tàu bắt đầu xóc nảy, dội lên dội xuống rồi lắc lư từ bên này sang bên kia như một chiếc bập bênh. Mọi người đều la hét. Tôi hoảng sợ đến mức nghĩ rằng mình sắp chết và đã vội gọi điện cho bạn đời để nói lời tạm biệt."

Một số hành khách đã trèo qua cửa thoát hiểm để thoát khỏi đoàn tàu bị lật (Ảnh: Josh Parker)

Hành khách Rob Bradley di chuyển cùng con gái 6 tuổi Mabel kể lại, con gái ông vừa đứng nhảy múa giữa toa thứ 4 và toa thứ 5 chỉ 30 giây trước sự cố. Ngay khi cháu vừa ngồi xuống, tàu bất ngờ tăng tốc, lắc lư mạnh rồi hất văng mọi thứ về phía trước. Khi nhìn lại, ông thấy toàn bộ phần sau của tàu bị xé rách, khói bụi tràn vào và toa thứ 5 đã lật nghiêng.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy một đoạn đường ray dài bị uốn cong, biến dạng nặng nề. Hành khách phải trèo lên phần khung xe nát vụn để thoát ra ngoài. Nhiều người được đưa đi cấp cứu bằng cáng, trong khi những hành khách không cần nhập viện được chuyển đến một trung tâm cộng đồng địa phương để kiểm tra y tế.

Huy động tối đa lực lượng ứng phó

Ông Michael Bradfield, Phó Cục trưởng Cục Cấp cứu Dã chiến thuộc Dịch vụ Cấp cứu South East Coast, cho biết tổng cộng có 20 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó 18 người được xe cấp cứu vận chuyển và 2 người tự đến cơ sở y tế.

Đến chiều thứ Sáu (14/8), Cảnh sát Giao thông Anh (BTP) xác nhận 2 trường hợp bị thương nặng hiện không nguy hiểm đến tính mạng và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, 18 người còn lại bị thương nhẹ đã được xuất viện. BTP cũng ra thông báo kêu gọi các hành khách có mặt trên chuyến tàu nhưng đã tự rời đi khẩn trương liên hệ qua số 0800 40 50 40 hoặc nhắn tin 61016 (mã tham chiếu 521 ngày 13/8) để hỗ trợ công tác điều tra.

Hội đồng Quận Lewes cùng người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp tế nước uống và hỗ trợ các nạn nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bộ trưởng Giao thông Anh, bà Heidi Alexander, gửi lời cảm ơn tới lực lượng ứng phó khẩn cấp và khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để hỗ trợ nạn nhân và khắc phục hậu quả.

Nghi vấn đường ray uốn cong do nhiệt độ cao

Chính quyền địa phương hiện chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, sự cố diễn ra trùng thời điểm nước Anh trải qua ngày nóng nhất trong năm, với nhiệt độ tại Sussex vượt ngưỡng 35°C và tại London vượt 38°C.

Tiến sĩ Ioannis Koliousis (Trường Quản lý Cranfield) giải thích rằng đường ray bằng thép sẽ co giãn khi nhiệt độ tăng cao, tạo ra lực nén lớn. Nếu cơ sở hạ tầng không chịu được lực này, hiện tượng uốn cong (buckling) sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý việc đường ray bị biến dạng sau tai nạn chưa chắc là nguyên nhân, vì chính lực từ đoàn tàu bị trật bánh cũng có thể làm xô lệch đường ray.

Hình ảnh cho thấy một đoạn đường ray bị cong vênh nghiêm trọng, các chuyên gia cho rằng điều này có thể xảy ra do nhiệt độ quá cao (Ảnh: Daily Mail)

Trong khi đó, Chuyên gia giao thông Christian Wolmar nhận định do các toa đầu không bị trật bánh, nhiều khả năng thời tiết khô hạn kéo dài đã làm xuất hiện các vết nứt lớn và gây sụt lún phần nền bờ đồi bên dưới, khiến đường ray bị mất điểm tựa và uốn cong dưới tải trọng của các toa tàu phía sau.

Ông John Whitehurst, Giám đốc điều hành hãng Govia Thameslink Railway, khẳng định mạng lưới đường sắt vẫn an toàn trong thời tiết nắng nóng và các sự cố trật bánh là "cực kỳ hiếm gặp". Đại diện hãng Network Rail và Cơ quan Điều tra Tai nạn Đường sắt (RAIB) đã cử lực lượng chuyên trách đến hiện trường để kiểm tra kỹ thuật và xác định nguyên nhân chính xác.

Tuyến đường sắt kết nối giữa Haywards Heath và Lewes hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác điều tra và sửa chữa. Sự cố dự kiến sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng đến mạng lưới giao thông trong khu vực, đặc biệt khi sự kiện hội thao hàng không thường niên tại Eastbourne diễn ra vào cuối tuần.

Nguồn: Daily Mail