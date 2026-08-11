Tắt toàn bộ thiết bị trong nhà đồng hồ điện vẫn nhảy số vù vù, chàng trai vạch trần bí mật của chủ nhà trọ

Bí mật về đồng hồ điện của chủ nhà được hé lộ.

Mùa tốt nghiệp cũng là lúc nhiều người trẻ ở Trung Quốc bắt đầu tìm phòng trọ để đi làm, học tập và ổn định cuộc sống ở thành phố mới. Từ tiền thuê nhà, điện nước đến chuyện chọn nơi ở sao cho vừa túi tiền, thuận tiện đi lại..., đây đều là những khoản phải tính kỹ, nhất là với những người lần đầu sống xa nhà.

Cũng từ đó, những câu chuyện từng xảy ra với người thuê trọ lại trở thành lời nhắc về những điều tưởng nhỏ nhưng không thể chủ quan. Như trường hợp của anh Hàn, một người lao động ở Quảng Đông.

Tháng 7/2025, có một tối anh quyết định ở nhà thay vì đi làm để kiểm tra lại hóa đơn điện đã khiến mình băn khoăn suốt nhiều năm. Anh tắt toàn bộ thiết bị trong nhà rồi đi kiểm tra đồng hồ điện.

Nhưng điều anh nhìn thấy khiến mình lập tức thấy có gì đó không ổn: Không một thiết bị nào hoạt động, vậy mà đồng hồ điện vẫn tăng số liên tục.

Từ đó, anh Hàn bắt đầu lần lại những đường dây điện trong căn nhà mình đã thuê gần 10 năm. Và cũng từ đây, câu chuyện về những khoản tiền điện anh đã đều đặn đóng suốt nhiều năm dần được hé lộ.

Tắt hết thiết bị, đồng hồ điện vẫn quay “điên cuồng”

Tháng 2/2016, anh Hàn cùng gia đình thuê tầng 2 của một căn nhà tự xây trên đường Sa Lãng Nhạc Hòa, khu Tây, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Ảnh: QQ.

Bên trong căn phòng nơi anh Hàn và gia đình thuê để ở. Ảnh: QQ.

Căn nhà rộng hơn 60m2, gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Giá thuê khi đó là 700 NDT/tháng (khoảng 2,5 triệu đồng), còn tiền điện được tính 1 NDT/kWh (khoảng 3.500 đồng/kWh).

Ban đầu, anh Hàn không nghĩ quá nhiều về chuyện tiền điện cao. Anh cho rằng nguyên nhân đơn giản là do sử dụng điều hòa.

Thế nhưng, hóa đơn điện cứ cao đều đặn ở mức khiến anh phải chú ý. “Điều hòa đã thay tới 3 cái, tiền điện có lúc còn cao hơn cả tiền thuê nhà”, anh Hàn kể.

Tính trong khoảng 10 năm thuê nhà, anh cho biết tổng tiền thuê cùng tiền điện nước đã lên tới hơn 100.000-200.000 NDT (khoảng 350-700 triệu đồng). Riêng tiền điện chiếm khoảng 80.000-90.000 NDT (khoảng 280-315 triệu đồng).

Mức tiền này khiến anh nhiều lần nghi ngờ nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Đến tháng 7/2025, anh quyết định phải kiểm tra cho ra lẽ.

Tối 17/7, anh lần lượt tắt toàn bộ thiết bị điện trong căn nhà. Theo lẽ thường, khi mọi thiết bị đều ngừng hoạt động, đồng hồ điện cũng phải dừng hoặc tốc độ quay giảm xuống đáng kể.

Nhưng không, đồng hồ điện vẫn nhảy số liên tục.

Đồng hồ điện vẫn nhảy số liên tục. Ảnh: QQ.

Anh Hàn lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn nên gọi một thợ điện chuyên nghiệp đến kiểm tra. Kết quả kiểm tra khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Bí mật 9 năm được hé lộ

Theo lời anh Hàn, thợ điện phát hiện hệ thống đường dây trong căn nhà có vấn đề. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện điện sử dụng ở tầng 3 đã được đấu vào đồng hồ điện của tầng 2, tức đồng hồ điện mà gia đình anh vẫn dùng để thanh toán tiền điện hàng tháng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong suốt nhiều năm, mỗi khi tầng 3 sử dụng điện, lượng điện tiêu thụ này có thể được tính vào đồng hồ điện của tầng 2.

Anh Hàn cho rằng đây chính là lý do khiến hóa đơn điện của gia đình mình luôn cao bất thường.

Đáng chú ý, khi thợ điện mà anh gọi tới kiểm tra, phía chủ nhà cũng gọi một người đến hiện trường. Người này sau đó tháo toàn bộ những đường dây liên quan.

Anh Hàn lập tức lấy điện thoại ghi hình lại quá trình tháo dây. “Tôi đã quay video. Bằng chứng rõ ràng như vậy mà ông ấy vẫn chối, nói không biết chuyện gì xảy ra”, anh Hàn kể.

Đoạn video trở thành một trong những bằng chứng mà anh giữ lại sau khi phát hiện sự việc.

Nhìn lại những khoản tiền điện đã đóng trong nhiều năm, anh Hàn cho rằng số tiền mình phải trả thay cho lượng điện không do gia đình sử dụng có thể lên tới 80.000-90.000 NDT (khoảng 280-315 triệu đồng).

Trong khi đó, hoàn cảnh của anh Hàn vô cùng đáng thương. Từ năm 16 tuổi, anh đã theo gia đình tới Trung Sơn, Quảng Đông làm việc.

Trước đây, anh từng kinh doanh điện thoại cũ, mỗi tháng kiếm khoảng 4.000-5.000 NDT (khoảng 14-17,5 triệu đồng). Hiện tại, anh làm nghề bốc vác.

“Mỗi tháng tôi kiếm được vài nghìn NDT, đều là tiền vất vả kiếm được”, anh nói.

Gia đình anh cũng đang phải đối mặt với một gánh nặng khác khi mẹ mắc u não. Chi phí điều trị khiến khoản tiền tiết kiệm của gia đình gần như cạn kiệt.

Anh Hàn và vợ đã kết hôn nhiều năm nhưng vì áp lực kinh tế nên vẫn chưa dám sinh con.

Trong hoàn cảnh đó, việc mỗi tháng phải trả thêm hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 NDT tiền điện càng trở thành một gánh nặng lớn.

Anh cho biết tiền điện hàng tháng thường ở mức 500-600 NDT (khoảng 1,75-2,1 triệu đồng), có tháng thậm chí vượt 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng).

Đáng nói, không chỉ những tháng ở nhà đầy đủ, ngay cả khi gia đình anh về quê ăn Tết và căn phòng gần như bỏ trống, tiền điện vẫn phát sinh khoảng 200-300 NDT (khoảng 700.000-1 triệu đồng).

Anh từng vì chuyện này mà tranh cãi với chủ nhà. Tuy nhiên, phía chủ nhà luôn khẳng định đồng hồ điện hoạt động bình thường. Cho đến khi anh tự tay tắt toàn bộ thiết bị và nhìn thấy đồng hồ điện vẫn nhảy số, nghi vấn mới thực sự được làm rõ.

Sau khi phát hiện sự việc nhưng chủ nhà vẫn không chịu trách nhiệm, anh Hàn quyết định báo cảnh sát.

Sau quá trình hòa giải tại đồn cảnh sát, chủ nhà cuối cùng đồng ý bồi thường cho anh 15.000 NDT (khoảng 52,5 triệu đồng). Song, theo anh Hàn con số này vẫn chênh lệch quá nhiều so với số tiền anh chi ra suốt 9 năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, dù đồng ý bồi thường, phía chủ nhà vẫn không thừa nhận hành vi trộm điện. Chủ nhà cũng từ chối trả lời truyền thông.

Bởi thế, anh Hàn quyết định rời khỏi căn nhà đã thuê 9 năm này. Anh cũng quyết định công khai câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo những người thuê sau đó.

Nguồn: QQ, HK01.

