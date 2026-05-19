Tất tần tật về VinFast VF 8 2026 sắp ra mắt: Có treo thích ứng, pin ngang VF6 nhưng đi tận 500 km?

Vĩnh Phúc
|

VinFast VF 8 2026 đang là cái tên chiếm trọn sóng truyền thông trước giờ G với hàng loạt nâng cấp mang tính chiến lược. Liệu VinFast VF 8 2026 có thực sự tạo được sự bùng nổ hay chỉ là những đồn đoán quá lời trước ngày ra mắt?

Còn chưa đầy 24 giờ nữa, sự kiện ra mắt chính thức của VinFast VF 8 2026 sẽ diễn ra. Sức nóng của mẫu crossover cỡ D này đang lan tỏa hơn bao giờ hết khi những hình ảnh rò rỉ liên tục được VinFast chia sẻ. Liệu những cải tiến mới có đủ sức thuyết phục người dùng “xuống tiền”?

Mẫu xe mới được VinFast giới thiệu vào ngày 20/5. Ảnh: VinFast

Điểm gây bất ngờ đầu tiên chính là ngôn ngữ thiết kế. Thay vì những đường nét quen thuộc, VF 8 2026 sở hữu một diện mạo khác biệt so với bản tiền nhiệm. Tỷ lệ thân xe thay đổi hoàn toàn với phần đầu ngắn lại, nhường chỗ cho khoang cabin rộng rãi, mang hơi hướng của một chiếc MPV đa dụng.

Những thay đổi ở phần thân và đuôi xe cũng đang để lại nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Xe sở hữu bộ mâm 19 inch có tạo hình mới cùng tay nắm cửa dạng ẩn tối ưu khí động học. Tuy nhiên, thiết kế dải đen lớn ở đuôi xe lại đang là chủ đề khiến nhiều người xem phải đặt dấu hỏi lớn.

Mẫu xe mới với logo VF 8 được bắt gặp thực tế. Ảnh: ST

Đặc biệt, ẩn số lớn nhất nằm ở hệ thống vận hành. Không ít người dùng đang kỳ vọng vào một cú hích lớn giúp tối ưu hóa trọng lượng và kéo dài quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc đầy. Dù quãng đường di chuyển không phải là vấn đề với các mẫu xe của VinFast - hãng xe đang phủ sóng trạm sạc đầy mạnh mẽ tại Việt Nam - việc tối ưu quãng đường cũng phần nào giúp khách hàng đưa ra quyết định mua xe dễ dàng hơn.

VinFast VF 8 2026 dự kiến có những thay đổi gì và trải nghiệm thực tế liệu có làm nên chuyện? Tất cả câu trả lời, những phân tích chuyên sâu cùng hình ảnh mô phỏng chi tiết nhất đều có trong video dưới đây.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Ngoài xăng E10, người dân có thể lựa chọn loại nhiên liệu nào khác?
