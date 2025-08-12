Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông là tài khoản điện tử liên kết với các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Khác với tài khoản thu phí cũ chỉ dùng để thanh toán phí qua trạm, tài khoản giao thông có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ liên quan đến giao thông, từ phí qua trạm, phí đỗ xe, đăng kiểm đến mua xăng.

Cả nước hiện có khoảng 6,3 triệu phương tiện đã gắn thẻ thu phí tự động không dừng (ETC). Tuy nhiên, chỉ khoảng 30% trong số này đã chuyển sang tài khoản giao thông, đồng nghĩa hơn 4 triệu ô tô, tương đương 70% vẫn chưa thực hiện. Nếu không hoàn tất trước ngày 1/10/2025, các phương tiện chưa chuyển đổi sẽ không được phép qua trạm thu phí ETC.

Để chuyển đổi, chủ phương tiện có thể thực hiện ngay trên ứng dụng thu phí đang sử dụng (VETC hoặc ePass) bằng cách xác thực bằng căn cước công dân gắn chip, sau đó liên kết ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng.

Thao tác này chỉ mất 5–10 phút. Số dư còn lại trong tài khoản thu phí cũ sẽ được chuyển sang tài khoản mới, thời gian xử lý có thể kéo dài tới 10 ngày làm việc.

Việc áp dụng tài khoản giao thông được kỳ vọng giúp đồng bộ dữ liệu, mở rộng phương thức thanh toán và tăng tính tiện lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ giao thông đường bộ.

Sau đây là những thông tin về tài khoản giao thông cần lưu ý: