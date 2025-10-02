Công tơ vẫn quay dù đã tắt hết điện

Đêm 17/7/2024, ông Hàn ở quận Tây, thành phố Trung Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc, đã tắt toàn bộ thiết bị điện trong nhà nhưng công tơ trước mặt vẫn quay vù vù. Điều này khiến ông vô cùng hoang mang. Theo người đàn ông này, đây không phải lần đầu ông nghi ngờ nhà mình bị “ăn cắp điện”.

Từ năm 2016, khi thuê căn hộ 3 phòng ngủ rộng 60 m² ở tầng 2 này với giá 700 NDT/tháng (hơn 2,5 triệu đồng), ông Hàn nhận thấy tiền điện luôn bất thường. Theo đó, nhà ông chỉ có 2 vợ chồng nhưng hóa đơn tiền điện luôn dao động 500–600 NDT (1,8 triệu - 2,2 triệu đồng), thậm chí có tháng hơn 1.000 NDT (hơn 3,7 triệu đồng), vượt cả tiền thuê nhà. Trong 10 năm, tổng chi phí thuê nhà và điện nước gần 200.000 NDT (hơn 741 triệu đồng), riêng tiền điện đã ngốn tới 90.000 NDT (hơn 333 triệu đồng).

Ông Hàn từng nghĩ có lẽ do điều hòa đã cũ nên mới tốn điện, thế nhưng khi đã thay mới đến 3 lần, hoá đơn mỗi tháng vẫn không giảm. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, cả gia đình ông đều về quê, căn nhà thuê bỏ trống nhưng hóa đơn điện vẫn 200–300 NDT (hơn 741.000 đồng - 1,1 triệu đồng). Dẫu vậy, mỗi lần chất vấn chủ nhà là ông Lý, ông đều nhận về câu trả lời đầy lạnh lùng: “Đồng hồ bình thường, ông đừng có đoán mò”.

Bí mật sau sợi dây điện lạ

Tháng 7/2024, ông Hàn gọi thợ điện đến kiểm tra nhằm làm rõ sự việc. Tối 17/7/2024, thợ điện phát hiện 1 dòng điện lạ. Hoá ra, chủ nhà đã âm thầm đấu dây điện từ tầng 3 xuống công tơ ở tầng 2, khiến ông Hàn suốt 9 năm phải trả cả tiền điện cho người khác.

Trước bằng chứng mà ông Hàn đưa ra, ông Lý chối bỏ, thậm chí còn vội vàng gọi người đến tháo dây để phi tang. Tuy nhiên, ông Hàn đã kịp quay video ghi lại sự việc và trình báo cảnh sát.

Ảnh minh hoạ: Internet

Dưới sự hòa giải của cảnh sát địa phương, chủ nhà chỉ đồng ý bồi thường cho ông Hàn 15.000 NDT (hơn 55 triệu đồng). Điều này khiến ông Hàn vô cùng phẫn nộ vì con số trên quá nhỏ so với khoản tiền điện bất thường mà ông đã phải gánh suốt nhiều năm. Ông yêu cầu được bồi thường ít nhất 40.000 NDT (hơn 148 triệu đồng), thậm chí “phải đền gấp 3 lần mới hợp lý”. Tuy nhiên, ông Lý vẫn kiên quyết phủ nhận hành vi trộm điện, khiến buổi hòa giải rơi vào bế tắc.

Không thể chịu đựng người chủ này thêm nữa, ông Hàn quyết định trả nhà, chuyển đi nơi khác và khởi kiện ông Lý. Trước khi đi, ông chụp lại số công tơ điện và viết giấy nhắn nhủ với người thuê mới: “Đừng mắc sai lầm như tôi”.

Trong vụ việc này, luật sư khẳng định hành vi của chủ nhà có thể cấu thành tội trộm cắp điện, vi phạm Luật Điện lực Trung Quốc. Người vi phạm có thể bị phạt tiền gấp 5 lần giá trị điện bị trộm. Nếu số tiền lớn hoặc tái phạm, người này có thể bị truy tố tội trộm cắp, với mức án tối đa 10 năm tù theo Điều 264 Bộ luật Hình sự Trung Quốc.

Luật sư cũng khuyến nghị ông Hàn thu thập thêm chứng cứ như báo cáo phân tích điện năng, hồ sơ từ công ty điện lực để tiến hành khởi kiện.

Dù kết quả vụ việc không được công bố, song câu chuyện của ông Hàn cũng là bài học cho nhiều người lao động ở thuê. Khi ký hợp đồng, người thuê cần yêu cầu chủ nhà làm rõ các điều khoản liên quan đến chi phí điện, nước, đồng thời kiểm tra kỹ công tơ và hệ thống điện trước khi dọn vào.

Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện hóa đơn bất thường, cần chủ động kiểm tra, nhờ thợ điện đánh giá và báo cho cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, người thuê nên ghi lại chỉ số công tơ ban đầu bằng hình ảnh, lưu giữ hóa đơn thanh toán để làm bằng chứng.

(Theo Baijiahao)