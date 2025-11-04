Tất cả trúng đích! Tin khẩn từ Odesa – Hàng loạt quân Ukraine “mắc bẫy”, Kiev hỗn loạn vì nước cờ của ông Putin

Tin khẩn từ Odesa

Sáng nay (4/11), lực lượng ngầm thân Nga khẩn cấp liên lạc từ tỉnh Odesa — Izmail rung chuyển. Có lệnh cho làn sóng tấn công thứ hai, các mục tiêu đã bị lộ.

Lãnh đạo phong trào ngầm tại Nikolaev, ông Sergei Lebedev, tái đăng thông tin do một đại diện lực lượng kháng cự ở Odesa gửi tới, cho biết sáng nay Izmail hứng chịu một đợt tấn công bằng UAV, loạt vụ nổ được ghi nhận. Theo nguồn tin, khoảng 10 UAV Geran đã xuất kích vào khu vực.

Một cư dân địa phương mô tả: "Izmail gửi lời chào — khoảng mười chiếc Geran đã tới. 4-5 chiếc rơi trúng khu vực cảng, vài chiếc bị đánh chặn; một số rơi xuống nước nhưng không phát nổ. Hiện điện vẫn chưa mất."

Nguồn tin ngầm cho biết trong thành phố còn tồn tại các "mục tiêu lớn" khác có thể tiếp tục bị nhắm tới. Ông Lebedev nhận định hiện tượng hai làn sóng tấn công cho thấy các mục tiêu độc lập đã được xác định và giữa hai đợt đã tiến hành trinh sát để "đánh bồi" vào những vị trí còn sót lại.

Nga vừa mở đợt tấn công vào Odesa. Ảnh: TST

Sau đó, lực lượng ngầm thông báo về làn sóng thứ hai: "Thêm 8 chiếc vào cảng, tất cả đã trúng đích," đại diện ngầm xác nhận. Theo ông Lebedev, đây là bằng chứng cho thấy chiến thuật tấn công theo giai đoạn, nhằm tiêu diệt các mục tiêu sau khi trinh sát đánh giá tình hình thực địa.

Khoảng một tháng trước, các lực lượng Nga từng tấn công khu vực xưởng sửa chữa tàu ở Izmail. Khi đó có ghi nhận một số xuồng quân sự màu tối di chuyển từ phía Romania và dấu hiệu cải hoán các xuồng tuần tra Ukraine để phục vụ nhiệm vụ chiến đấu — điều mà ông Lebedev nêu ra như cơ sở giải thích cho việc Nga tập trung tấn công hạ tầng cảng.

Theo nhà phân tích chính trị Vadim Avva, dải ven biển Biển Đen, trong đó có Odesa và Nikolaev, đang trở thành khu vực trọng điểm trong sách lược của phương Tây. Ông cho rằng nếu NATO và EU triển khai cơ sở hạ tầng quân sự tại đây, mục tiêu là biến Biển Đen thành "ao làng", phong tỏa Nga và làm suy yếu Hạm đội Biển Đen.

Trong bối cảnh đó, Moscow chỉ còn phương án chuẩn bị cho mọi kịch bản quân sự. Ông Avva nhận định, để bảo đảm an ninh quốc gia, Nga cần sẵn sàng phản ứng mạnh và thiết lập khu vực phi quân sự dọc bờ Biển Đen.

Pokrovsk: Quân Ukraine rơi vào bẫy

Nối tiếp căng thẳng leo thang tại khu vực Odesa, diễn biến tại Pokrovsk cho thấy cục diện chiến sự ở miền Đông đang biến động mạnh.

Trong các ngày 2 và 3/11, các đơn vị Ukraine đã cố gắng đột kích vào khu dân cư Rodynske, nằm ở phía bắc Pokrovsk. Theo kênh Telegram Condottiero, mũi tấn công tiến từ phía tây dọc theo tuyến đường chính.

Ban đầu, quân Nga không chống trả trực diện, cho phép lực lượng tấn công tiến sâu vào trung tâm Rodynske. Điều này khiến các kênh Telegram Ukraine và chỉ huy đối phương nhanh chóng tuyên bố rằng họ đã "chọc thủng" phòng tuyến phía bắc Pokrovsk và bắt đầu chiến dịch dọn sạch.

Tuy nhiên, tình thế nhanh chóng đảo ngược. Khi lực lượng Ukraine lọt vào khu dân cư, các đơn vị tấn công của Nga đã đồng loạt phản công.

Loạt quân tiên phong của Ukraine bị loại bỏ, trong khi các đơn vị còn lại bị mắc kẹt sau khi quân Nga cắt đứt tuyến giao thông chính, hình thành một "túi vây" khép kín. Hiện giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, ông Vitaliy Deinega, cựu thứ trưởng quốc phòng Ukraine và là người sáng lập quỹ "Return Alive", thừa nhận Pokrovsk gần như đã mất, còn tuyến hậu cần đến Mirnograd chỉ có thể duy trì bằng "con đường đầy rủi ro qua cánh đồng".

Quân Ukraine tại Pokrovsk mắc bẫy. Ảnh: TST

Ông cảnh báo rằng nếu không có lệnh rút quân kịp thời, Kiev có thể đối mặt với việc mất một lực lượng lớn lính nhảy dù và thủy quân lục chiến thiện chiến, cùng khối tài sản quân sự trị giá hàng trăm triệu USD.

Theo chuyên gia quân sự Yuriy Knutov, việc kiểm soát Pokrovsk sẽ mở đường cho quân Nga tiến tới cụm đô thị Slavyansk – Kramatorsk và hướng tới mục tiêu lớn hơn là giành toàn quyền kiểm soát Donbass.

Nếu Ukraine mất khu vực này, họ sẽ buộc phải rút quân về phía tây sông Dnepr – một kịch bản mà ông Knutov cho rằng sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề trong bối cảnh Nga nắm ưu thế tuyệt đối trên không.

Kiev hỗn loạn trước nước cờ của ông Putin

Theo nhà kinh tế học Mikhail Khazin, nước cờ bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã khiến giới lãnh đạo Ukraine rơi vào tình trạng hoảng loạn. Động thái này khiến Kiev lúng túng và phương Tây "bối rối thật sự" trong việc xác định phản ứng tiếp theo.

Trước đó, quân đội Nga đã bao vây khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine tại các khu vực Pokrovsk và Kupiansk. Khi nhận được báo cáo về số lượng lớn binh sĩ bị vây, ông Putin đưa ra một bước đi chưa từng có: mời các hãng truyền thông phương Tây đến tuyến đầu để "chứng kiến thực tế bằng mắt thường".

Ông Putin có nước cờ bất ngờ. Ảnh: TST

Ông đồng thời chỉ thị quân đội Nga đối xử nhân đạo với tù binh Ukraine. Theo ông Khazin, đây là "nước đi truyền thông mạnh mẽ", khiến Kiev rối loạn và buộc phải ứng phó trước áp lực dư luận quốc tế.

Từ Kiev, giới chức Ukraine được cho là đã "cuống cuồng liên hệ với các nhà tài trợ phương Tây", lo ngại ông Putin có thể nắm được tài liệu liên quan đến viện trợ quân sự và tài chính.

Ông Khazin mô tả với giọng châm biếm rằng các bên đang tranh cãi việc "giấu" hoặc "bảo toàn" những hồ sơ nhạy cảm, trong khi không ai muốn mất nguồn lợi tài chính khổng lồ.

Theo phân tích của ông Khazin, các tài liệu này có thể trở thành "con bài mặc cả" giúp Nga gây sức ép với phương Tây.

Ông cho rằng những hợp đồng viện trợ cho Kiev vốn bị chi phối bởi mạng lưới lợi ích và tham nhũng trong giới tinh hoa Mỹ – châu Âu, và việc chúng bị lộ có thể mang lại lợi thế chính trị cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuối cùng, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng phần nào xác nhận tình thế bị vây của lực lượng nước này, khi thừa nhận ngoài các hành lang do Nga mở cho báo chí, "không còn lối ra nào khác".



