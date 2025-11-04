Nổ tung sở chi huy Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/11 ra thông báo cho biết, nhóm tác chiến "Trung tâm" đã sử dụng máy bay không người lái "Molniya-2" để phá hủy sở chỉ huy điều hành UAV và điểm tập kết quân lực của quân đội Ukraine (VSU) tại hướng Pokrovsk, qua đó hỗ trợ đà tiến sâu của quân Nga vào tuyến phòng thủ đối phương.

Theo thông cáo, đơn vị UAV tấn công dạng máy bay "Molniya-2" thuộc cụm quân "Trung tâm" đã thành công trong việc tiêu diệt sở chỉ huy điều hành máy bay không người lái của Ukraine tại khu vực Pokrovsk.

Việc phát hiện vị trí của đối phương (phía Ukraine) — bao gồm binh lực và sở chỉ huy UAV — được thực hiện nhờ công tác trinh sát bằng UAV, sau đó dữ liệu được truyền cho các tổ hợp Molniya-2 để triển khai tấn công.

Nga vừa phá hủy sở chỉ huy điều hành UAV của quân đội Ukraine tại Pokrovsk. Ảnh: TST

"Trong quá trình tác chiến, sở chỉ huy UAV của đối phương bị phát hiện đã bị phá hủy cùng với lực lượng nhân sự và toàn bộ trang thiết bị của quân đội Ukraine" - thông cáo nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong chiến dịch này, các kíp điều khiển UAV tấn công của nhóm "Trung tâm" cũng đã phá hủy một số vị trí ngụy trang của đối phương, nơi cất giữ đạn dược và lương thực.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng độ chính xác cao trong tác chiến của lực lượng UAV "Molniya-2" đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của quân Ukraine, bảo đảm nhịp độ tấn công cần thiết và cho phép quân Nga tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng ngự của đối phương tại Pokrovsk.

3 ngày hỗn loạn hoàn toàn

Theo Đài TST (Nga), quân Ukraine vừa trải qua 3 ngày "hỗn loạn hoàn toàn" tại Pokrovsk. Hàng nghìn thi thể được đưa về, trong khi sự hỗn loạn trong hàng ngũ Ukraine ngày càng lan rộng. Áp lực lên lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) được đánh giá là ở mức đỉnh điểm; từ hậu phương Kiev vang lên những lời kêu cứu tuyệt vọng yêu cầu rút quân khẩn cấp để tránh thảm họa.

Kênh tin tức Military Chronicle ngày 2/11 cho biết, 36 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc phản công gần Rodynske. Theo nguồn tin, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi ra hạ lệnh tấn công nhằm phá vỡ phòng tuyến của Lữ đoàn 9 thuộc Quân đoàn 51 Nga.

Các nhóm tấn công của Ukraine gồm 6–8 người, được tập hợp suốt cả ngày để thực thi mệnh lệnh, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại – không một ai sống sót.

Quân Ukraine vừa trải qua 3 ngày "hỗn loạn hoàn toàn" tại Pokrovsk. Ảnh: TST

Cựu thứ trưởng quốc phòng Vitaliy Deynega cảnh báo rằng nếu không ra lệnh rút ngay lập tức khỏi Pokrovsk và Mirnograd, nguy cơ mất phần lớn lực lượng tinh nhuệ và tài sản quân sự là rất cao.

"Nếu không rút, chúng ta sẽ không còn ai để vá lỗ hổng trên mặt trận; công sự ở hậu phương sẽ nhanh chóng rơi vào tay Nga" - ông nói. Theo các nguồn, tình trạng hậu cần "treo trên một sợi tóc", việc tiếp tế bị gián đoạn khiến nhiều đơn vị mất tổ chức; có nơi diễn ra cảnh hoảng loạn, bỏ vũ khí và tháo chạy.

Kênh tin tức Rezident (Ukraine) mô tả, ttình hình ở Pokrovsk giống như Bakhmut nhưng không còn dự bị, mặt trận trải hàng trăm kilômét không được che chắn.

"Suốt 3 ngày qua, khu vực này rơi vào tình trạng hỗn loạn hoàn toàn — các đơn vị Ukraine bị mất kiểm soát, tinh thần sa sút nghiêm trọng, trong khi quân Nga dùng drone liên tục quét sạch từng vị trí còn sót lại.

Một nguồn nội bộ cho biết các lực lượng dự bị cuối cùng đã được tung ra nhưng thiệt hại là nặng nề; nhiệm vụ giải vây nếu không thành công sẽ dẫn tới khủng hoảng hệ thống trên toàn tuyến" – Resident cho hay.

Hỗn loạn không còn giới hạn ở Pokrovsk – dấu hiệu mặt trận Ukraine đang rạn nứt trên diện rộng. Ảnh: Topcor

Hỗn loạn vượt ra ngoài Pokrovsk, ông Putin tuyên bố nóng

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 3/11 dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh Nga cho biết, nhiều binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) tại khu vực làng Sadky, tỉnh Sumy, đang rơi vào tình trạng hoảng loạn, bỏ vũ khí và rút chạy khỏi vị trí chiến đấu.

Theo nguồn tin này, tinh thần trong quân đội Ukraine xuống thấp nghiêm trọng do tình trạng thiếu thốn hậu cần và đạn dược. Chính quyền Kiev bị cáo buộc ngừng cung cấp nhu yếu phẩm cho lực lượng tiền tuyến, khiến binh sĩ mất khả năng cầm cự trước sức ép liên tục từ phía Nga.

"Tại khu vực Sadky, do thiếu nguồn tiếp tế và liên tục bị nhóm quân 'phía Bắc' của Nga tập kích hỏa lực, trong đội ngũ đối phương đã xuất hiện các trường hợp hoảng loạn, bỏ vũ khí và rời khỏi trận địa" — nguồn tin của TASS cho biết.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng các nhóm tấn công của VSU đã 3 lần cố gắng phản công theo hướng Yunakovka, Alekseevka và Varachino, song đều bị quân đội Nga ngăn chặn bằng hỏa lực phối hợp, gây thiệt hại nặng nề.

Trong khi đó, tại Krasnoarmeisk, lực lượng Ukraine tiếp tục chịu tổn thất lớn, gần như mất kiểm soát thành phố. Nhiều binh sĩ bị bao vây, song không thể đầu hàng do bị chính đồng đội ngăn cản, TASS dẫn nguồn cho biết thêm.

Đài TST dẫn nguồn tin trong chính phủ Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố thành lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine.

Trước đó, ông Putin nhấn mạnh rằng, lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện nhiệm vụ thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Nga–Ukraine, nhằm bảo đảm an toàn cho các khu vực giáp ranh.

(Theo TASS, RG, TST)