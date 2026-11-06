Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định tăng mức phạt đến 200 triệu đồng từ 11/11

Đây là nội dung của Nghị định số 363/2026/NĐ-CP.

Nhằm nâng cao tính tuân thủ và bảo đảm an ninh an toàn thông tin trong kỷ nguyên số, Chính phủ đã ban hành Nghị định 363/2026/NĐ-CP (chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026). Văn bản quan trọng này thiết lập khung chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dữ liệu, với mức phạt tối đa theo quy định lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Đây là mức phạt tối đa, không áp dụng chung cho tất cả hành vi vi phạm. Mức phạt cụ thể được xác định căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi vi phạm tương ứng.

Một số nội dung chính của Nghị định số 363/2026/NĐ-CP:

Vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực dữ liệu

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Giả mạo, cố ý làm sai lệch, làm mất, làm hư hỏng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Cố ý cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không cung cấp dữ liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền; trừ trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

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Vi phạm quy định về lưu trữ dữ liệu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này khi thực hiện một trong những hành vi sau đây:

a) Không ban hành quy trình kỹ thuật về lưu trữ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý;

b) Lưu trữ dữ liệu không bảo đảm an toàn, không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này khi thực hiện một trong những hành vi sau đây:

a) Hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà dữ liệu là dữ liệu cốt lõi hoặc dữ liệu quan trọng;

b) Tự ý di chuyển, sao chép, chuyển giao hoặc lưu trữ dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng sang hệ thống khác mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu hoặc cơ quan có thẩm quyền;

c) Lưu trữ dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng tại hệ thống hoặc nền tảng đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc do tổ chức, cá nhân nước ngoài quản lý trải quy định của pháp luật.

Vi phạm quy định về thu thập, tạo lập dữ liệu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Thu thập, tạo lập dữ liệu mà không được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định của pháp luật;

b) Không ban hành quy trình thu thập, tạo lập dữ liệu hoặc không thực hiện việc đánh giá, áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu trước khi tiến hành thu thập, tạo lập dữ liệu;

c) Không thực hiện việc kiểm tra tính xác thực, bảo đảm chất lượng dữ liệu trong quá trình thu thập, tạo lập dữ liệu.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu không đúng với dữ liệu gốc;

b) Cố ý thu thập, tạo lập dữ liệu giả mạo;

c) Thu thập, tạo lập dữ liệu vượt quá phạm vi, mục đích đã thông báo;

d) Hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này mà dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng quốc gia;

đ) Hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia.

Vi phạm quy định về xác định, quản lý rủi ro, bảo vệ dữ liệu và giám sát hoạt động xử lý dữ liệu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

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Vi phạm quy định về truy cập, truy xuất dữ liệu

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Phân quyền truy cập, truy xuất dữ liệu không đúng quy trình, không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền;

b) Không thực hiện ghi nhật ký truy cập, truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của pháp luật về dữ liệu;

c) Không thực hiện kiểm tra định kỳ việc phân quyền truy cập, truy xuất dữ liệu và nhật ký truy cập, truy xuất dữ liệu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cấp quyền truy cập, truy xuất dữ liệu ngoài đối tượng, phạm vi, mục đích được cấp quyền;

b) Sử dụng tài khoản, chứng thư số, khóa truy cập của người khác để truy cập, truy xuất dữ liệu;

c) Cho người khác sử dụng tài khoản, chứng thư số, khóa truy cập thuộc quyền quản lý, sử dụng để truy cập, truy xuất dữ liệu;

d) Xóa, sửa, làm sai lệch nhật ký truy cập, truy xuất dữ liệu.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cố ý truy cập, truy xuất dữ liệu ngoài phạm vi được cấp quyền;

b) Từ chối, cản trở hoặc cố ý trì hoãn việc truy cập, truy xuất dữ liệu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Truy cập, truy xuất trái phép dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng;

d) Sử dụng công cụ tự động, phần mềm truy cập, truy xuất dữ liệu, công cụ khai thác, dò quét, can thiệp trái phép vào hệ thống để thu thập, truy xuất dữ liệu.

Nghị định này có phạm vi điều chỉnh rộng, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước lẫn nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động dữ liệu tại Việt Nam. Riêng đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, mức tiền phạt được áp dụng tương đương với mức của cá nhân, trong đó người đại diện hoặc chủ hộ có trách nhiệm chấp hành quyết định xử phạt.