Tất cả người dân chú ý hàng loạt quy định sẽ chính thức bị bãi bỏ từ 15/12

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 158/2026/TT-BTC về việc bãi bỏ toàn bộ 56 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ. Đợt rà soát và cắt giảm quy mô lớn này bao gồm 54 thông tư và 2 quyết định, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2026.
Danh mục các văn bản hết hiệu lực lần này trải rộng trên nhiều lĩnh vực quản lý cốt lõi của ngành tài chính, từ quản lý ngân sách nhà nước, các chế độ chi tiêu, hoạt động bảo hiểm, quản lý phí - lệ phí, nguồn vốn ODA, cho đến các cơ chế tài chính trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, chính sách an sinh xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy hải quan. Việc bãi bỏ các văn bản cũ, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn nhằm mục đích tạo sự đồng bộ, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.
Những lĩnh vực nào chịu sự tác động?
Quản lý ngân sách và chế độ chi: Trong công tác điều hành ngân sách, hàng loạt thông tư hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm, 3 năm cũng như các quy định về xây dựng dự toán và tổ chức thực hiện ngân sách qua các năm chính thức bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, các chế độ chi tiêu quen thuộc như chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm cho cán bộ, công chức, hay chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, kinh phí giám định tư pháp cũng chấm dứt hiệu lực.
Lĩnh vực bảo hiểm, phí và lệ phí: Nhiều văn bản cũ về bảo hiểm trong đầu tư xây dựng, bảo hiểm tương hỗ nông nghiệp, bảo hiểm bắt buộc trong công việc bức xạ, cũng như các thông tư về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nằm trong diện bãi bỏ. Song song đó, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và quản lý thu nộp phí, lệ phí cùng các cơ chế tài chính đối với vốn vay ODA cũng ngừng thi hành.
Khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ và tổ chức hải quan: Các quy định về quản lý tài chính thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo phòng chống bão lụt hay phát triển chăn nuôi và lâm nghiệp bền vững cũng được rà soát bãi bỏ để nhường chỗ cho các khung khổ pháp lý mới. Ngoài ra, hai quyết định lâu năm về tổ chức bộ máy hải quan về việc thành lập các đội kiểm tra, chống buôn lậu cũng chính thức bị hủy bỏ.
Thông tư số 158/2026/TT-BTC sẽ chính thức đi vào cuộc sống từ ngày 15/12/2026. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm quán triệt, tuân thủ và triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định mới.
Danh sách 54 Thông tư bị bãi bỏ hoàn toàn từ ngày 15/12
STT
Tên văn bản
Ngày ban hành
1
Thông tư 76/2003/TT-BTC hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng
04/8/2003
2
Thông tư 108/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án vệ sinh môi trường sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
07/11/2003
3
Thông tư 07/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ
18/01/2005
4
Thông tư 52/2005/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp
20/6/2005
5
Thông tư 08/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 108/2003/TT-BTC
29/01/2008
6
Thông tư 20/2008/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc
19/02/2008
7
Thông tư 50/2008/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
12/6/2008
8
Thông tư 80/2008/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
18/9/2008
9
Thông tư 107/2008/TT-BTC hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước
18/11/2008
10
Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng
20/10/2011
11
Thông tư 13/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ
07/02/2012
12
Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2012/NĐ-CP
21/8/2012
13
Thông tư 98/2013/TT-BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
24/7/2013
14
Thông tư 186/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí
05/12/2013
15
Thông tư 196/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 107/2008/TT-BTC
18/12/2013
16
Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC
06/5/2014
17
Thông tư 190/2014/TT-BTC quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội
11/12/2014
18
Thông tư 18/2015/TT-BTC hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung
03/02/2015
19
Thông tư 79/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính
25/5/2015
20
Thông tư 205/2015/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
23/12/2015
21
Thông tư 68/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020
05/5/2016
22
Thông tư 111/2016/TT-BTC quy định quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
30/6/2016
23
Thông tư 348/2016/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ
30/12/2016
24
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài
18/4/2017
25
Thông tư 60/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ
15/6/2017
26
Thông tư 69/2017/TT-BTC hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
07/7/2017
27
Thông tư 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
22/8/2017
28
Thông tư 105/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
05/10/2017
29
Thông tư 142/2017/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ
29/12/2017
30
Thông tư 63/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP
30/7/2018
31
Thông tư 70/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
08/8/2018
32
Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
27/12/2018
33
Thông tư 10/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
20/02/2019
34
Thông tư 38/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các kế hoạch tài chính liên quan
28/6/2019
35
Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
19/7/2019
36
Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ
29/7/2019
37
Thông tư 30/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về thành lập, hoạt động của Hội đồng định giá tài sản và định giá tài sản trong tố tụng hình sự
17/4/2020
38
Thông tư 86/2020/TT-BTC quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao
26/10/2020
39
Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
15/01/2021
40
Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng, kế toán, quyết toán và công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam
02/6/2021
41
Thông tư 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024
26/7/2021
42
Thông tư 109/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2019/TT-BTC
09/12/2021
43
Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC và Thông tư 04/2021/TT-BTC
28/02/2022
44
Thông tư 47/2022/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025
29/7/2022
45
Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
11/8/2022
46
Thông tư 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực
22/9/2022
47
Thông tư 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính
22/12/2022
48
Thông tư 78/2022/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
26/12/2022
49
Thông tư 03/2023/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
10/01/2023
50
Thông tư 21/2023/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
14/4/2023
51
Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
29/12/2023
52
Thông tư 65/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Thông tư 03/2023/TT-BTC
05/9/2024
53
Thông tư 93/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2023/TT-BTC
31/12/2024
54
Thông tư 85/2025/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi trả tiền bồi dưỡng giám định tư pháp
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