Tất cả người dân chú ý hàng loạt quy định sẽ chính thức bị bãi bỏ từ 15/12

Bộ Tài chính chính thức bãi bỏ hoàn toàn 54 Thông tư và 2 quyết định từ 15/12/2026.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 158/2026/TT-BTC về việc bãi bỏ toàn bộ 56 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ. Đợt rà soát và cắt giảm quy mô lớn này bao gồm 54 thông tư và 2 quyết định, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2026.

Danh mục các văn bản hết hiệu lực lần này trải rộng trên nhiều lĩnh vực quản lý cốt lõi của ngành tài chính, từ quản lý ngân sách nhà nước, các chế độ chi tiêu, hoạt động bảo hiểm, quản lý phí - lệ phí, nguồn vốn ODA, cho đến các cơ chế tài chính trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, chính sách an sinh xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy hải quan. Việc bãi bỏ các văn bản cũ, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn nhằm mục đích tạo sự đồng bộ, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

Những lĩnh vực nào chịu sự tác động?

Quản lý ngân sách và chế độ chi: Trong công tác điều hành ngân sách, hàng loạt thông tư hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 5 năm, 3 năm cũng như các quy định về xây dựng dự toán và tổ chức thực hiện ngân sách qua các năm chính thức bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, các chế độ chi tiêu quen thuộc như chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm cho cán bộ, công chức, hay chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, kinh phí giám định tư pháp cũng chấm dứt hiệu lực.

Lĩnh vực bảo hiểm, phí và lệ phí: Nhiều văn bản cũ về bảo hiểm trong đầu tư xây dựng, bảo hiểm tương hỗ nông nghiệp, bảo hiểm bắt buộc trong công việc bức xạ, cũng như các thông tư về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nằm trong diện bãi bỏ. Song song đó, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và quản lý thu nộp phí, lệ phí cùng các cơ chế tài chính đối với vốn vay ODA cũng ngừng thi hành.

Khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ và tổ chức hải quan: Các quy định về quản lý tài chính thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đề án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo phòng chống bão lụt hay phát triển chăn nuôi và lâm nghiệp bền vững cũng được rà soát bãi bỏ để nhường chỗ cho các khung khổ pháp lý mới. Ngoài ra, hai quyết định lâu năm về tổ chức bộ máy hải quan về việc thành lập các đội kiểm tra, chống buôn lậu cũng chính thức bị hủy bỏ.

Thông tư số 158/2026/TT-BTC sẽ chính thức đi vào cuộc sống từ ngày 15/12/2026. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm quán triệt, tuân thủ và triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định mới.

Danh sách 54 Thông tư bị bãi bỏ hoàn toàn từ ngày 15/12