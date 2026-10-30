Tất cả người dân có lương hưu trên cả nước chú ý đề xuất quy định mới nhất về mức lương

Đây là nội dung của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Vừa qua, tại chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Tờ trình tóm tắt và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội sẽ khắc phục một số khoảng trống pháp lý trong các quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, dự thảo luật sửa đổi về tên gọi, trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân trong tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Đồng thời, sửa đổi một số quy định về chế độ và nội dung đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; bãi bỏ quy định hồ sơ, thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội do Chính phủ quy định nhằm bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Dự thảo luật gồm 3 điều: Điều 1: Quy định sửa đổi, bổ sung; Điều 2: Các điều khoản thay thế, bãi bỏ; Điều 3: Điều khoản thi hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Ảnh: Quochoi.vn

Đề xuất thay đổi quy định về mức lương hưu thấp nhất

Căn cứ theo khoản 33 Điều 1 của dự thảo luật (sửa đổi khoản 11 Điều 141 của Luật BHXH năm 2024), Chính phủ đề xuất áp dụng chính sách bảo đảm mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng đúng mức tham chiếu tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ hưu trí.

Chính sách này được thiết kế dành riêng cho một số nhóm đối tượng cụ thể, đòi hỏi phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: Thuộc các nhóm đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g và i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH; Người tham gia đã bắt đầu tham gia BHXH trước thời điểm Luật sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành; Có thời gian thực tế đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên.

Cơ quan soạn thảo lưu ý rằng mức lương hưu thấp nhất này được neo theo mức tham chiếu tại thời điểm giải quyết hưởng chế độ, chứ không phải là một khoản tiền cố định được quy định cứng trong văn bản luật. Đồng thời, đây là quy định mang tính đặc thù hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cụ thể, không áp dụng cào bằng cho tất cả người tham gia hay mọi trường hợp nghỉ hưu.

Các nhóm đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g và i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2024 gồm: a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên; b) Cán bộ, công chức, viên chức; c) Công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; g) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác; i) Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Sửa đổi, hoàn thiện về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội

Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội:

Để bảo đảm có lộ trình từng bước mở rộng độ bao phủ của chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp, khả thi đối với nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, dự thảo luật sửa đổi quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng: Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng thời kỳ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số và các đối tượng khác có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên, bảo đảm lộ trình thực hiện phù hợp. Nội dung này sẽ được Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, thể chế hóa cụ thể sau khi Trung ương Đảng thông qua nghị quyết mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Các đại biểu tham dự tại Hội trường. Ảnh: Quochoi.vn

Về bảo hiểm hưu trí bổ sung:

Dự thảo luật sửa đổi khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng: Cho phép cá nhân người lao động trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện mà không nhất thiết phải thông qua người sử dụng lao động, tương tự quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan trong triển khai thực hiện như: ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội; hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản người thụ hưởng. Bổ sung một số nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết về hình thức chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện trợ cấp thai sản trong bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Các đại biểu tham dự tại Hội trường. Ảnh: Quochoi.vn

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Dự thảo luật bãi bỏ quy định về hồ sơ, thủ tục tại Luật Bảo hiểm xã hội và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động.

Về hiệu lực thi hành: Đề nghị luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2027.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội