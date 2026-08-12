Tất cả người dân sinh năm này sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt khi làm căn cước mới trong năm 2026

Trong năm 2026, công dân có các năm sinh dưới đây cần làm thẻ căn cước công dân càng sớm càng tốt.

Theo quy định của Luật Căn cước, công dân sinh vào các năm sinh nhất định khi thực hiện thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước từ nay đến hết ngày 31/12/2026 sẽ được cấp thẻ có giá trị sử dụng vô thời hạn (dùng trọn đời).

Mốc độ tuổi làm thẻ Căn cước dùng trọn đời

Căn cứ quy định pháp luật về cư trú và căn cước, công dân bắt buộc phải đổi thẻ khi bước vào các độ tuổi: đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi. Tuy nhiên, nếu công dân thực hiện thủ tục trong vòng 2 năm trước mốc tuổi quy định, thẻ mới sẽ được gia hạn giá trị đến mốc tuổi tiếp theo.

Đặc biệt, tại mốc 60 tuổi, công dân đi làm thẻ Căn cước từ đủ 58 tuổi trở lên sẽ sở hữu thẻ có giá trị vô thời hạn. Chiếu theo mốc thời gian năm 2026:

Nhóm người dân thuộc 3 năm sinh này chỉ cần thực hiện cấp đổi thẻ 1 lần duy nhất trong năm 2026 là không bao giờ phải đổi lại khi qua mốc 60 tuổi, trừ trường hợp làm mất, hư hỏng vật lý hoặc điều chỉnh thông tin pháp lý cá nhân.

Đặt lịch và khởi tạo hồ sơ trực tuyến qua VNeID

Quy trình cấp đổi thẻ Căn cước hiện nay được số hóa toàn diện thông qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp tối ưu hóa thời gian di chuyển:

Đăng ký hồ sơ: Người dân đăng nhập VNeID, chọn thủ tục cấp Căn cước và rà soát thông tin cá nhân do hệ thống tự động trích xuất.

Chủ động đặt lịch: Sau khi xác nhận dữ liệu chính xác, người dùng lựa chọn ngày, giờ và địa điểm cơ quan công an thuận tiện để đến thu nhận sinh trắc học.

Ưu tiên tiếp nhận: Nhờ hồ sơ điện tử đã được luân chuyển trước, công dân đến trụ sở công an theo đúng lịch hẹn sẽ được ưu tiên chụp ảnh, thu nhận vân tay và mống mắt mà không cần bốc số hay xếp hàng chờ đợi.

Trường hợp mất/hỏng thẻ: Đối với các trường hợp cấp lại do mất thẻ, hư hỏng hoặc điều chỉnh địa giới hành chính, người dân có thể gửi yêu cầu hoàn toàn trực tuyến trên VNeID để hệ thống phê duyệt và phát hành thẻ mới mà không bắt buộc phải đến trụ sở công an trình báo.

Quy trình thủ tục cấp thẻ Căn cước theo độ tuổi

Đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên

Bước 1: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin người đăng ký trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (Trường hợp chưa có dữ liệu thì phải thực hiện cập nhật, bổ sung theo quy định).

Bước 2: Thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học gồm: ảnh khuôn mặt, vân tay và mống mắt.

Bước 3: Công dân kiểm tra, ký xác nhận phiếu thu nhận thông tin căn cước.

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả kết quả (có thể lựa chọn nhận trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích có trả phí).