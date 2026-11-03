Tất cả người dân mua, bán xổ số chú ý mức phạt đến 160 triệu đồng từ 30/11

Đây là nội dung của Nghị định 389/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 30/11.

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Văn bản quan trọng này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026, đưa ra khung chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với hàng loạt hành vi vi phạm phổ biến.

Theo quy định, khung tiền phạt nêu dưới đây áp dụng đối với tổ chức, ngoại trừ một số trường hợp cụ thể áp dụng đối với cá nhân theo luật định. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt của tổ chức cho cùng hành vi vi phạm.

Vi phạm về tỷ lệ trả thưởng, thể lệ và tổ chức mở thưởng

Các hành vi liên quan đến cơ cấu tài chính, thể lệ và quy trình quay số mở thưởng luôn chịu sự giám sát chặt chẽ. Cụ thể:

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Tỷ lệ trả thưởng và cơ cấu giải thưởng: Hành vi xây dựng tỷ lệ trả thưởng vượt mức tối đa hoặc thiết lập cơ cấu giải thưởng không đúng quy định pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đồng thời, doanh nghiệp vi phạm còn buộc phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được.

Thể lệ tham gia dự thưởng: Việc không xây dựng hoặc không công bố công khai thể lệ dự thưởng cho khách hàng theo đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Tổ chức quay số mở thưởng: Vi phạm về lịch trình, địa điểm hoặc thiếu sót trong việc công bố thể lệ quay số sẽ phải chịu mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Các lỗi nghiêm trọng hơn như bố trí nhân sự quay số, thời gian thực hiện hoặc quy trình quay thưởng không đạt chuẩn sẽ bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Đặc biệt, hành vi làm sai lệch kết quả trúng thưởng (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) sẽ bị phạt nặng từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, kèm theo biện pháp khắc phục là hủy bỏ, đính chính kết quả sai lệch và nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Quản lý thông tin kết quả, khuyến mại và quy trình trả thưởng

Sử dụng kết quả và thông tin trúng thưởng: Việc sử dụng kết quả xổ số để tổ chức chương trình dự thưởng trái phép bị phạt từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; hành vi cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả bị phạt từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Đáng chú ý, hành vi thông tin kết quả trúng thưởng sai lệch so với biên bản xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số có mức phạt lên tới 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, kết hợp hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 01 tháng đến 03 tháng cùng nghĩa vụ hủy bỏ, đính chính thông tin và nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Hoạt động khuyến mại: Khuyến mại trong kinh doanh xổ số không đúng quy định chịu mức phạt từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. Trường hợp lợi dụng hình thức khuyến mại may rủi để kinh doanh xổ số trái phép nhằm thu tiền trục lợi, mức phạt tăng lên từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng, kèm theo hình thức đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 02 tháng, tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện và nộp lại lợi bất hợp pháp.

Quy định về trả thưởng: Việc trả thưởng cho vé số không đủ điều kiện hoặc ủy quyền trả thưởng đại lý vượt mức cho phép đều đi kèm chế tài phạt tiền và buộc nộp lại lợi bất hợp pháp. Ngoài ra, các hành vi cố tình kéo dài thời gian trả thưởng, lưu trữ vé trúng thưởng đã hủy chưa đủ thời gian, hoặc vi phạm bảo mật thông tin khách hàng cũng bị xử lý nghiêm với các mức phạt tương xứng từ 10.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Điều kiện kinh doanh xổ số điện toán và quản lý tài chính, quỹ

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Hệ thống xổ số điện toán: Các doanh nghiệp kinh doanh loại hình này nếu không ban hành quy chế quản lý dữ liệu máy chủ hoặc không lưu trữ đúng hạn sẽ bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Mức phạt này sẽ tăng cao hơn (từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng) nếu hạ tầng thiết bị máy chủ, máy bán vé hoặc phần mềm không đáp ứng đủ tiêu chuẩn pháp luật, đi kèm hình thức đình chỉ kinh doanh từ 01 đến 03 tháng và thu hồi lợi bất hợp pháp.

Hoa hồng đại lý và Quỹ dự phòng: Hành vi chi trả hoa hồng đại lý cao hơn tỷ lệ cho phép bị phạt từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Việc trích lập hoặc sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng và các quỹ khác không đúng quy định sẽ bị phạt từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp phát sinh.

Quy định về tham gia dự thưởng xổ số

Đối với cá nhân không đủ điều kiện mua vé dự thưởng (người bị mất năng lực hành vi dân sự; người không thuộc đối tượng được phép tham gia; người bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; người chưa đủ 18 tuổi tính đến thời điểm tham gia dự thưởng): Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng.

Đối với hành vi sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước: Phạt tiền từ 40 triệu đến 60 triệu đồng nếu dùng công quỹ, tài sản nhà nước để tham gia mua vé xổ số.

Khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại toàn bộ lợi ích bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.