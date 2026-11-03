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Công an điều tra loạt giao dịch ngân hàng có phí 1,4% đến 1,8%: Bắt tạm giam Trần Văn Hiển SN 1993

Chi Chi
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Đây là nhóm đối tượng dùng máy POS tạo giao dịch khống để rút tiền từ thẻ tín dụng.

Ngày 02/11/2026, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng Công an thành phố vừa phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán qua thiết bị POS để tạo các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ không có thật, nhằm rút tiền mặt từ thẻ tín dụng và thực hiện dịch vụ đáo hạn thẻ. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 02 bị can để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Thiết bị POS (Point of Sale) là thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, được sử dụng tại các đơn vị kinh doanh để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng phương thức thanh toán này, sử dụng máy POS để tạo lập các giao dịch mua bán khống, qua đó thực hiện việc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng thay vì thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có biểu hiện thu gom, cho thuê máy POS và tổ chức dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng thông qua các giao dịch không có thật. Ngày 20/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quản Đức Cường (sinh năm 1980, trú tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) và Trần Văn Hiển (sinh năm 1993, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Quản Đức Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ năm 2022, Quản Đức Cường thuê địa điểm tại phường Bắc Giang để tổ chức hoạt động thu gom, sử dụng nhiều máy POS được đăng ký tại các ngân hàng, trực tiếp cung cấp dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và cho các đối tượng khác thuê lại máy. Với mỗi giao dịch, Cường thu phí của khách hàng từ 1,55% đến 1,8% giá trị giao dịch.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trần Văn Hiển. Ảnh: Bộ Công an

Từ năm 2024, Trần Văn Hiển cũng tham gia hoạt động cho thuê máy POS. Hiển đã thuê tổng cộng 66 máy POS, sau đó cho thuê lại 57 máy để phục vụ hoạt động tạo giao dịch thanh toán khống, thu phí từ khách hàng với mức từ 1,4% đến 1,8% giá trị giao dịch. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1994, trú tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) và Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1994, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) là những người có liên quan đến hoạt động này.

Ảnh: Bộ Công an

Các máy POS được cơ quan Công an thu giữ, phục vụ công tác điều tra vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng thông qua giao dịch mua bán khống; không giao thẻ, cung cấp thông tin bảo mật của thẻ cho các cá nhân, tổ chức không được phép. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chấp hành quy định về hoạt động thanh toán, không tiếp tay cho hành vi tạo lập giao dịch không có thật để trục lợi.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

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