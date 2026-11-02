Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Thị Kim Anh 41 tuổi

Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 2/11/2026, báo Lao Động đưa tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng). Hai bị can bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu mà báo Đắk Lắk đăng tải, Trần Thị Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng vị trí công tác cùng sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng (đặc biệt là khách hàng VIP), Kim Anh đã thực hiện hành vi phạm tội thông qua thủ đoạn mượn hoặc cầm điện thoại của khách hàng, sau đó hướng dẫn họ đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử (Mobile Banking).

Kim Anh và Trần Đại Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Báo GD & TĐ

Trong quá trình thao tác, đối tượng bí mật thực hiện các bước chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến của khách sang cho Trần Đại Nghĩa. Toàn bộ quá trình thông đồng, bàn bạc và trao đổi cách thức thực hiện được cả hai giữ liên lạc thông qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật như Zalo và Telegram.

Theo tờ Giáo dục & Thời đại, qua khai nhận bước đầu, chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9/2026), Trần Thị Kim Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 31,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lớn này sau đó được chuyển cho Trần Đại Nghĩa sử dụng vào mục đích đầu tư và mua bán tiền mã hóa (crypto).

Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh dòng tiền, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.