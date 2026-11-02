HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thi hành lệnh bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Thị Kim Anh 41 tuổi

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 2/11/2026, báo Lao Động đưa tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng). Hai bị can bị điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu mà báo Đắk Lắk đăng tải, Trần Thị Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng vị trí công tác cùng sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng (đặc biệt là khách hàng VIP), Kim Anh đã thực hiện hành vi phạm tội thông qua thủ đoạn mượn hoặc cầm điện thoại của khách hàng, sau đó hướng dẫn họ đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử (Mobile Banking).

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh vì chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Kim Anh và Trần Đại Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Báo GD & TĐ

Trong quá trình thao tác, đối tượng bí mật thực hiện các bước chuyển nhượng quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến của khách sang cho Trần Đại Nghĩa. Toàn bộ quá trình thông đồng, bàn bạc và trao đổi cách thức thực hiện được cả hai giữ liên lạc thông qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật như Zalo và Telegram.

Theo tờ Giáo dục & Thời đại, qua khai nhận bước đầu, chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9/2026), Trần Thị Kim Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền lên đến hơn 31,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lớn này sau đó được chuyển cho Trần Đại Nghĩa sử dụng vào mục đích đầu tư và mua bán tiền mã hóa (crypto).

Hiện tại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh dòng tiền, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Tất cả người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về cư trú sắp áp dụng từ 15/11
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Phụ nữ

bắt tạm giam

bắt giữ

khởi tố

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại