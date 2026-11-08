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Tất cả người dân dùng Zalo chú ý thông báo từ công an

Trang Anh
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Cơ quan chức năng khuyến cáo tất cả người dân sử dụng Zalo.

Công an thành phố Hà Nội ngày 8/11/2026 vừa ra cảnh báo người dân cảnh giác thủ đoạn mạo danh Zalo người thân giăng "bẫy" lừa đảo. Theo đó, thời gian gần đây, thay vì trực tiếp hỏi vay tiền như các thủ đoạn truyền thống, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo giả mạo hoặc bị chiếm đoạt quyền sử dụng để tạo dựng các tình huống trung gian, thiết lập niềm tin rồi từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Công an thành phố cho biết, đây là phương thức lừa đảo có kịch bản dàn dựng qua nhiều giai đoạn. Trong đó, đầu tiên, để tạo dựng niềm tin ban đầu, đối tượng lập tài khoản giả hoặc hack tài khoản Zalo/Facebook của người quen, sử dụng đúng hình ảnh, tên gọi và văn phong quen thuộc nhằm tiếp cận.

Sau đó, bọn chúng đưa ra các lý do gián tiếp (nhờ gọi điện hộ, nhờ nhận tiền hộ, nhờ xác minh tài khoản...) để xóa bỏ tâm lý nghi ngờ ban đầu của nạn nhân.

Sau khi nạn nhân cắn câu, đối tượng gửi các hình ảnh biên lai chuyển khoản giả mạo, viện lý do hệ thống lỗi, tiền đang chờ xử lý, chuyển sai cú pháp và yêu cầu nạn nhân nộp thêm các khoản tiền xác thực vào tài khoản do bọn chúng kiểm soát.

Tất cả người dùng Zalo chú ý thông báo từ công an - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Công an Hà Nội

Để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trên môi trường số, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các nguyên tắc an toàn, tuyệt đối không xác định danh tính người liên hệ chỉ dựa vào tên, ảnh đại diện hay thông tin hiển thị trên Zalo/Facebook. Khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tài chính (vay tiền, chuyển khoản, nhận tiền hộ, cung cấp thông tin tài khoản), phải gọi điện trực tiếp theo số điện thoại đã lưu trong danh bạ hoặc gặp mặt trực tiếp để xác nhận.

Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ/tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hay mạng xã hội. Không truy cập vào các đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc (file .APK). Khi phát hiện tài khoản bị chiếm đoạt hoặc nghi ngờ đã chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, cần lập tức liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ phong tỏa giao dịch, đồng thời đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo và phối hợp xử lý.

Tất cả người dùng Zalo chú ý thông báo từ công an - Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI

Công an kiểm tra, bắt quả tang Đoàn Tuấn Kiệt lúc 20 giờ
Tất cả người dân dùng Zalo chú ý thông báo từ công an - Ảnh 3.Công an cảnh báo về trào lưu đang nóng trên mạng xã hội

Tất cả người dùng mạng xã hội đặc biệt lưu ý!

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