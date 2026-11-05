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Công an kiểm tra, bắt quả tang Đoàn Tuấn Kiệt lúc 20 giờ

Trang Anh
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Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Đoàn Tuấn Kiệt có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang ngày 04/11, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng Đoàn Tuấn Kiệt (sinh năm 1983, ngụ số 18/1 Phạm Ngũ Lão, phường Rạch Giá) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Vào lúc 20 giờ ngày 03/11/2026, tại số 699 Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Công an phường Rạch Giá tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Đoàn Tuấn Kiệt có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

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Đối tượng Đoàn Tuấn Kiệt - Ảnh: Công an An Giang

Ngay sau đó, Công an phường tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ đồ vật, tang vật có liên quan và đưa Đoàn Tuấn Kiệt về trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra, xác minh. Qua tiến hành xét nghiệm chất ma túy, Đoàn Tuấn Kiệt có kết quả dương tính với ma túy.

Hiện Công an phường Rạch Giá tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

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