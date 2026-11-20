Người điều khiển xe máy có hành vi “Vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng” có thể bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng theo quy định mới nhất.

Công an Thanh Hóa thông tin, ngày 19/11, sau khi nhận được phản ánh của người dân tại vị trí đường ngang giao giữa đường Nguyễn Trãi với tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá có 01 người đàn ông điều khiển xe mô tô cố tình vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng. Đây là hành vi rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Trạm CSGT Quảng Xương nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT làm việc với người vi phạm (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo đó, vào khoảng 07 giờ 00 ngày 15/11, ông N.V.Đ, sinh năm 1963, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36R3-96xx cố tình vượt qua đường ngang tại vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Trãi với đường sắt Bắc – Nam thuộc địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá khi đã có tín hiệu đèn đỏ bật sáng và cần chắn đã hạ.

Tổ công tác đã xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường sắt đối với ông Đ về hành vi vi phạm "Vượt đường ngang khi tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng" quy định tại khoản 6, Điều 13, Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị ra Quyết định xử phạt số tiền từ 4 triệu đồng – 6 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

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