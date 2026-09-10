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Tất cả người dân đang sử dụng Zalo, Facebook chú ý thông báo mới nhất từ công an

Kim Linh
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Tết Trung thu đến gần là lúc nhiều người dân có nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình vui chơi, tặng quà, hỗ trợ trẻ em và các hoạt động thiện nguyện. Nắm bắt được tâm lý này, các đối tượng tội phạm mạng đã giăng ra nhiều “cạm bẫy” tinh vi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước nguy cơ này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc thực hiện giao dịch trên không gian mạng.

Các đối tượng có thể lập các trang Facebook, Zalo, TikTok giả mạo cơ quan Nhà nước, tổ chức bảo trợ trẻ em, trường học hoặc doanh nghiệp lớn (sử dụng logo, hình ảnh y như thật). Chúng đăng tải các thông báo hấp dẫn như: “Đăng ký nhận quà Trung thu miễn phí”, “Hỗ trợ tiền cho trẻ em năm 2026”, “Tặng voucher/lồng đèn cho bé”...

Sau đó, kẻ gian đính kèm các đường link hoặc mã QR yêu cầu người dân truy cập để "hoàn thiện hồ sơ nhận quà" hoặc "xác minh thông tin". Khi truy cập, người dùng bị yêu cầu nhập họ tên, số CCCD, thông tin trẻ em, tài khoản ngân hàng... nhằm mục đích đánh cắp dữ liệu.

- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Khi nạn nhân sập bẫy, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp mã OTP, hoặc yêu cầu chuyển trước một khoản tiền nhỏ gọi là “phí làm hồ sơ”, “phí vận chuyển quà”, “tiền đối ứng”... Nạn nhân chuyển tiền là lúc chúng tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm hoặc lập tức chặn liên lạc.

Nhiều đối tượng còn lợi dụng hình ảnh các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hoặc các chương trình thiện nguyện dịp Trung thu, các đối tượng đăng bài kêu gọi quyên góp trên các hội nhóm. Tuy nhiên, số tài khoản nhận tiền lại là tài khoản cá nhân của kẻ lừa đảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của các nhà hảo tâm.

Theo Công an thành phố Hải Phòng

Tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản trong các trường hợp sau
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