Tất cả người dân đang dùng bình gas, bếp gas chú ý thông báo mới nhất từ công an

Những gia đình đang sử dụng bếp gas, bình gas cần đặc biệt chú ý những thông tin sau.

Sáng 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM thông tin về vụ sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về các tội "Sản xuất hàng giả" và "Buôn bán hàng giả". Theo TTXVN, bước đầu cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 505.000 kg LPG, tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12 kg, với tổng trị giá tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một kho xưởng tại phường Hòa Lợi, TP.HCM có hoạt động sang chiết LPG từ xe bồn vào bồn chứa và các bình LPG nhưng không bảo đảm điều kiện, giấy tờ theo quy định. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sang chiết và số lượng lớn vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang lưu hành trên thị trường.

Điều đáng chú ý với người tiêu dùng nằm ở phương thức hoạt động của đường dây.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng thu mua LPG từ những nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có hoặc không đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Sau đó, LPG được đưa về các kho xưởng, sang chiết trái phép vào những bình gas loại 6 kg, 12 kg và 45 kg đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu của nhiều doanh nghiệp gas đang hoạt động hợp pháp.

Số gas này tiếp tục được tiêu thụ thông qua các đầu mối, đại lý hoặc bán trực tiếp tới người dân. Một số đại lý, theo cơ quan điều tra, đã chấp nhận mua loại gas không xác định được nguồn gốc vì giá thấp hơn nguồn cung chính thức.

Điều này cũng đồng nghĩa một chiếc bình có màu sắc, logo hay tên thương hiệu quen thuộc chưa phải yếu tố duy nhất để người dùng có thể yên tâm về nguồn gas bên trong.

Khi đổi bình gas, người dân cần kiểm tra những gì?

Với một thiết bị được sử dụng hàng ngày ngay trong khu vực bếp, thói quen kiểm tra bình gas ngay khi nhân viên giao tới có thể giúp người dùng hạn chế nhiều nguy cơ.

Trước hết, người dân nên mua gas từ cửa hàng, đại lý có địa chỉ và thông tin kinh doanh rõ ràng, ưu tiên hệ thống phân phối chính thức của thương hiệu đang sử dụng. Những lời mời đổi gas với mức giá thấp bất thường, số điện thoại không xác định được cửa hàng hoặc nguồn hàng không rõ ràng cần được cân nhắc kỹ.

Khi nhận bình, một trong những chi tiết cần kiểm tra đầu tiên là niêm phong tại van bình. Theo hướng dẫn của Tổng Công ty Gas Petrolimex, bình gas sau khi nạp đủ khối lượng được niêm phong tại van. Người dùng nên kiểm tra niêm phong còn nguyên vẹn trước khi nhận bình, đồng thời đối chiếu màu sơn, logo và đặc biệt là tên đơn vị sở hữu được dập trên quai hoặc vai bình.

Vỏ bình cũng cần được quan sát kỹ. Người dùng không nên nhận những bình bị móp méo, biến dạng, gỉ sét nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu bất thường ở van, chân đế, tay xách.

Nếu nghi ngờ bình thiếu gas, người mua có thể yêu cầu cân. Theo Gas Petrolimex, cách kiểm tra là cân tổng khối lượng bình rồi trừ đi khối lượng vỏ được ghi sau ký hiệu T.W. trên bình. Phần còn lại chính là khối lượng LPG chứa bên trong.

Đặc biệt, sau khi thay bình, nên yêu cầu nhân viên kiểm tra độ kín tại van, điều áp và các mối nối. Có thể kiểm tra rò rỉ bằng nước xà phòng; tuyệt đối không dùng bật lửa hoặc diêm để tìm vị trí rò gas.

Cơ quan Công an cũng cảnh báo việc sử dụng các vỏ bình đã qua sử dụng nhưng không được kiểm định hoặc kiểm tra đầy đủ tình trạng kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ rò rỉ, hư hỏng van, quá áp hoặc suy giảm khả năng chịu áp lực trong quá trình vận chuyển và sử dụng.

Ngửi thấy mùi gas, tuyệt đối không bật công tắc điện

Ngoài việc lựa chọn bình gas có nguồn gốc rõ ràng, cách xử lý khi phát hiện rò gas cũng đặc biệt quan trọng.

Theo hướng dẫn an toàn của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an, bình gas cần được đặt thẳng đứng tại nơi thông thoáng; các mối nối giữa dây dẫn, van và bếp phải được giữ kín. Người dùng cũng cần thường xuyên kiểm tra tình trạng dây dẫn, van và các điểm kết nối.

Khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ rò rỉ, cần tránh mọi thao tác có khả năng phát sinh tia lửa. Không bật hoặc tắt công tắc điện, không bật quạt điện, không sử dụng bật lửa hay diêm tại khu vực này.

Nếu bảo đảm an toàn để thao tác, cần khóa van cấp gas, mở các cửa để không gian được thông thoáng và liên hệ đơn vị cung cấp để kiểm tra, xử lý. Việc tìm vị trí rò rỉ có thể thực hiện bằng nước xà phòng thay vì dùng ngọn lửa.

Vụ hơn 505 tấn gas giả vừa được phát hiện cho thấy rủi ro không phải lúc nào cũng có thể nhận biết chỉ bằng hình thức bên ngoài của bình. Một vỏ bình mang thương hiệu quen thuộc vẫn có thể bị thu gom và sử dụng để sang chiết LPG trái phép.

Bởi vậy, mỗi lần đổi gas, người dân nên hình thành thói quen kiểm tra ít nhất bốn yếu tố: nguồn bán rõ ràng, niêm phong nguyên vẹn, vỏ bình bảo đảm tình trạng kỹ thuật và hệ thống được kiểm tra rò rỉ sau khi lắp đặt. Đặc biệt, không nên chỉ vì mức giá rẻ hơn mà bỏ qua nguồn gốc của sản phẩm liên quan trực tiếp tới an toàn cháy nổ trong chính căn nhà của mình.