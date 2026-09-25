Từ 1/1/2027, người cao tuổi thuộc nhóm này có thể được hỗ trợ tới 3,5 triệu đồng/tháng

Theo đề xuất mới, một nhóm người cao tuổi có thể được hỗ trợ từ 3-3,5 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.

Từ năm 2027, một nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt có thể được hưởng chính sách hỗ trợ mới nếu đề xuất được thông qua.

