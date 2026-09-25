Từ năm 2027, một nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt có thể được hưởng chính sách hỗ trợ mới nếu đề xuất được thông qua.
Từ 1/1/2027, người cao tuổi thuộc nhóm này có thể được hỗ trợ tới 3,5 triệu đồng/tháng
Nguyệt Phạm |
Theo đề xuất mới, một nhóm người cao tuổi có thể được hỗ trợ từ 3-3,5 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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