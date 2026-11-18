Người dân đang sử dụng tài khoản VNeID cần chú ý thông báo mới từ cơ quan công an.

VNeID ngày càng trở thành ứng dụng thiết yếu trong đời sống, được người dân sử dụng để định danh điện tử, xuất trình thông tin cá nhân và thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến.

Tuy nhiên, lợi dụng mức độ phổ biến của ứng dụng này, các đối tượng lừa đảo đang tạo lập website giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo từ cơ quan Công an, lực lượng chức năng vừa phát hiện website có tên miền "bcavneid" giả mạo Hệ thống định danh điện tử VNeID để thực hiện hành vi lừa đảo.

Người dân đang sử dụng tài khoản VNeID cần chú ý thông báo mới từ cơ quan công an. (Ảnh: Phạm Liên)

Đáng chú ý, website này được thiết kế với giao diện gần giống hệ thống VNeID chính thức, khiến người dùng dễ nhầm lẫn và mất cảnh giác. Khi truy cập, đăng nhập hoặc cung cấp thông tin trên trang web, người dân có nguy cơ bị đánh cắp tài khoản, rò rỉ dữ liệu cá nhân của bản thân và gia đình, lộ thông tin ngân hàng, mã xác thực OTP.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn có thể lợi dụng thông tin thu thập được để chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn giả danh website của cơ quan nhà nước không mới, song liên tục được các đối tượng biến đổi với phương thức ngày càng tinh vi. Chúng thường lợi dụng tâm lý chủ quan, sự thiếu cảnh giác và hạn chế về kỹ năng nhận diện rủi ro trên không gian mạng của một bộ phận người dân để dụ dỗ truy cập, cung cấp thông tin cá nhân.

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua những cổng dịch vụ công và nền tảng chính thức. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP trên các đường link, website không rõ nguồn gốc.

Khi có nhu cầu hỗ trợ hoặc xác minh thông tin liên quan đến VNeID, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an gần nhất qua số điện thoại chính thức để được hướng dẫn, tránh làm theo yêu cầu từ những trang web hoặc tài khoản không xác thực.