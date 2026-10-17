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Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 31/12/2026

Duy Anh
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Theo quy định mới, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID.

Các tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31/12/2026

Theo Nghị định 320 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử, Chính phủ quy định tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 loại tài khoản phải liên kết, xác thực với VNeID, thuộc các lĩnh vực: giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết), hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh và chữa bệnh, mạng xã hội tại Việt Nam.

Ảnh: VGP.

Các tài khoản đã tạo lập trước ngày Nghị định có hiệu lực (ngày 28/9) phải liên kết, xác thức với VNeID chậm nhất trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản lĩnh vực ngân hàng, hạn cuối đến ngày 30/6/2027.

Tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, dịch vụ xuyên biên giới cũng cần liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng, nếu các nền tảng số đáp ứng đủ điều kiện.

Với lĩnh vực khác, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với VNeID trước khi sử dụng.

Chính phủ giao các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng VNeID trong xác thực, đăng nhập, thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trước ngày 31/12/2026.

VNeID là gì?

VNeID là ứng dụng định danh và xác thực điện tử do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát triển. Với nhiều tiện ích thiết thực, VNeID ngày càng trở thành công cụ không thể thiếu trong đời sống của người dân, góp phần thay thế các loại giấy tờ truyền thống và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Hiện nay, ứng dụng đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và nhiều thông tin, dịch vụ thiết yếu khác, giúp người dân dễ dàng quản lý, sử dụng ngay trên thiết bị di động.

Những tính năng vừa cập nhật trên VNeID phiên bản 2.2.12 mới ra mắt

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) vừa nâng cấp phiên bản ứng dụng định danh và xác thực điện tử mới nhất 2.2.12 với những cập nhật như sau:

Bổ sung chức năng tích hợp Số Sức khỏe điện tử; giấy tờ đăng kiểm

Bổ sung chức năng đăng ký cấp chứng thư chữ ký số (VNeD CA)

Bổ sung chức năng thay đổi người đại diện đối với tài khoản định danh điện tử dưới 14 tuổi

Điều chỉnh chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước: bổ sung giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, văn bằng, chứng chỉ

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Độc giả có thể tải hoặc cập nhật VNeID phiên bản 2.2.12 trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng Google Play (Android) hoặc App Store (iOS).

Tất cả người dân có VNeID chú ý các thay đổi mới nhất



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