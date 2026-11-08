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Tất cả người dân có thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Duy Anh
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Theo BHXH Việt Nam, mức hưởng BHYT 80%, 95% hay 100% không đồng nghĩa với tỷ lệ thanh toán trên toàn bộ hóa đơn viện phí.

Theo đó, quỹ BHYT chỉ thanh toán các khoản chi thuộc phạm vi được hưởng và đáp ứng điều kiện theo quy định.

Quỹ BHYT thanh toán các khoản sau:

Chi phí thuộc phạm vi được hưởng.

Thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật đáp ứng danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán theo quy định.

Chi phí được thanh toán theo mức hưởng của người tham gia.

Người bệnh có thể phải tự chi trả các chi phí sau:

Phần cùng chi trả theo mức hưởng BHYT.

Chi phí thuốc, vật tư y tế ngoài phạm vi được quỹ BHYT thanh toán.

Phần chi phí không đáp ứng điều kiện thanh toán.

Phần chênh lệch giữa chi phí dịch vụ theo yêu cầu.

Lưu ý: Cùng chi trả là phần chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT nhưng người bệnh phải thanh toán theo mức hưởng quy định. Tự chi trả bao gồm các khoản chi ngoài phạm vi hưởng BHYT hoặc phần chênh lệch mà quỹ BHYT không thanh toán.

Đối với thuốc, người bệnh có thể phải tự thanh toán toàn bộ chi phí nếu thuốc ngoài phạm vi được hưởng; trường hợp thuốc thuộc danh mục BHYT nhưng áp dụng tỷ lệ thanh toán riêng, quỹ BHYT chỉ thanh toán theo tỷ lệ và điều kiện quy định, không mặc nhiên chi trả toàn bộ giá thuốc.

Ba yếu tố quyết định số tiền BHYT thanh toán

Ảnh được tạo bởi AI.

Các nội dung cần đối chiếu:

Cơ sở khám, chữa bệnh

Nội trú/ngoại trú

Chuyển cơ sở khám, chữa bệnh

Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu

Chính sách hỗ trợ người bệnh cần biết

Ảnh được tạo bởi AI.

Cơ quan bảo hiểm lưu ý: Các mức tiền được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2026 và chỉ tính các khoản cùng chi trả thuộc phạm vi quy định, không đồng nhất với toàn bộ số tiền người bệnh tự bỏ ra.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam/Cổng thông tin điện tử Chính phủ

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