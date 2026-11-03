HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắc Bộ sắp có mưa to trong nhiều ngày

Duy Anh
|

Do ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, miền Bắc sẽ đón các đợt mưa trong ngày 5-6 và ngày 8-9/11, trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày mai (4/11), Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ khoảng đêm 5-9/11, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của một đợt không khí lạnh tràn về.

Khoảng đêm 5 đến ngày 6/11 và khoảng ngày 8-9/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Sau đó, khoảng ngày 9-10/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây ra đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay. Dự báo nền nhiệt thấp ở miền Bắc sẽ xuống khoảng 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 21-23 độ.

Miền Bắc sắp đon - Ảnh 1.

Không khí lạnh gây mưa dông ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ giảm sâu (Ảnh: Báo Lao động).

Do tác động của các đợt không khí lạnh liên tiếp, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác; từ khoảng ngày 8-12/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc từ ngày 11/11 giảm mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/11

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Tất cả người dân có ô tô, xe máy trên cả nước chú ý quy định mới nhất áp dụng từ 26/10
Tags

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết ngày 4/11

Thời tiết cuối tuần

thời tiết tuần tới

không khí lạnh

mưa rào

Mưa đá

Tin ngắn

báo mới

Tin nóng trong ngày

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại