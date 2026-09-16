Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế, sổ Bảo hiểm xã hội chú ý thay đổi mới nhất từ ngày 1/9

Từ ngày 1/9/2026, BHXH Việt Nam chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số bảo hiểm xã hội

Việc chuyển đổi được thực hiện tự động trên hệ thống BHXH, đồng thời người lao động cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân và cảnh giác với các hình thức giả danh, lừa đảo lợi dụng việc chuyển đổi này.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc chuyển đổi không làm thay đổi quyền lợi, không phải đổi thẻ BHYT, sổ BHXH

Việc chuyển đổi sang sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH không làm thay đổi quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Người dân không phải thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT hoặc sổ BHXH chỉ vì chuyển đổi phương thức định danh.

Mọi quyền lợi, lịch sử hồ sơ, quá trình đóng và hưởng của người tham gia được hệ thống cập nhật, bảo lưu theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân không bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi.

Đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí

Việc sử dụng thống nhất số ĐDCN/CCCD trong các giao dịch về BHXH, BHYT, BHTN giúp giảm bớt yêu cầu kê khai, cung cấp nhiều loại thông tin, giấy tờ, qua đó góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, người lao động và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng trùng lặp, sai lệch thông tin và tăng cường tính chính xác, minh bạch trong quá trình giải quyết chính sách an sinh xã hội.

Thuận lợi hơn trong tra cứu, quản lý thông tin an sinh xã hội

Việc liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống số như VssID, VNeID và hệ thống nghiệp vụ của ngành BHXH giúp người dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, tra cứu thông tin về quá trình tham gia và quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN của bản thân. Qua đó, người tham gia có thể chủ động kiểm tra thông tin, kịp thời phát hiện những trường hợp dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật để phối hợp với cơ quan BHXH điều chỉnh, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình.

Ảnh minh họa (nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An).

Chủ động phối hợp kiểm tra, xác thực thông tin

Để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, số ĐDCN/CCCD; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan BHXH khi được đề nghị rà soát, xác thực, cập nhật thông tin. Đồng thời, người dân nên thường xuyên theo dõi các thông báo trên ứng dụng VssID và các kênh thông tin chính thức của ngành BHXH để kịp thời nắm bắt và thực hiện khi có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, tổ chức, doanh nghiệp và người dân có thể liên hệ Tổng đài hỗ trợ của BHXH Việt Nam 1900.9068 để được hướng dẫn.

Tại Nghệ An, người dân có thể liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ sở BHXH tỉnh Nghệ An (số 04, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), số điện thoại đường dây nóng BHXH tỉnh Nghệ An 02388.689.333 hoặc BHXH cơ sở gần nhất để được cán bộ chuyên môn tư vấn, giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

Việc chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH, hướng tới xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đồng bộ, minh bạch, thuận tiện hơn cho người dân, người lao động và doanh nghiệp.

Theo BHXH Việt Nam/Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An



