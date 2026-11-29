Đây là thông báo mới nhất từ Công an TP Hà Nội.

Kịch bản dàn dựng và cái cớ đánh vào tâm lý

Công an TP Hà Nội cho biết, theo ghi nhận từ các cảnh báo an ninh mạng và cơ quan chức năng, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là chủ động chuyển một khoản tiền vào tài khoản cá nhân của người dân, sau đó nhanh chóng gọi điện hoặc nhắn tin thông báo "chuyển nhầm" và đề nghị hoàn lại vào một số tài khoản khác.

Để tăng tính thuyết phục và tạo áp lực tâm lý, nhiều đối tượng còn đóng vai nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ cơ quan chức năng, liên tục hối thúc, đe dọa nhằm buộc người nhận thao tác chuyển tiền trong trạng thái vội vàng, thiếu kiểm chứng.

Đáng lo ngại hơn, các đối tượng thường viện dẫn những lý do tưởng chừng hợp lý ở thời điểm hiện tại như tài khoản nguồn bị khóa do chưa liên kết với VNeID, từ đó yêu cầu chuyển trả sang một "tài khoản thứ ba". Nếu người nhận nhẹ dạ làm theo, không chỉ đứng trước nguy cơ phát sinh tranh chấp, thất thoát tài chính mà còn có thể bị lợi dụng để rửa tiền hoặc hợp thức hóa dòng tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Các chuyên gia và cơ quan chức năng nhấn mạnh: mọi giao dịch hoàn trả tiền chuyển nhầm cần tuân thủ quy trình của ngân hàng và quy định pháp luật, tuyệt đối không thực hiện theo lời yêu cầu đơn phương từ người lạ.

Khuyến cáo quan trọng cho người dân

Trước tình trạng trên, người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các nguyên tắc sau khi phát hiện khoản tiền lạ trong tài khoản:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Giữ nguyên hiện trạng số tiền: Không chi tiêu, rút tiền mặt hoặc tự ý chuyển tiếp khoản tiền không rõ nguồn gốc sang bất kỳ tài khoản nào khác.

Làm việc qua kênh chính thống: Chủ động liên hệ ngân hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng, ứng dụng chính thức hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch để đề nghị tra soát và được hướng dẫn xử lý đúng quy trình.

Nói "không" với tài khoản thứ ba: Tuyệt đối không chuyển khoản sang tài khoản khác theo chỉ dẫn của người lạ, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên ngân hàng hay đưa ra lý do liên quan đến định danh VNeID.

Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân: Không tiết lộ mật khẩu, mã PIN, mã OTP và không nhấn vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội.

Lưu trữ chứng cứ và trình báo kịp thời: Giữ lại biên lai giao dịch, lịch sử tin nhắn, số điện thoại liên hệ; nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc cưỡng ép.

Không tự ý "ôm" tiền, cũng không tự ý chuyển bừa

Về mặt pháp luật, Điều 579 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp (hoặc xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp không xác định được chủ sở hữu). Nếu cố tình chiếm giữ khoản tiền chuyển nhầm, không hoàn trả sau khi có yêu cầu hợp pháp và thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo Điều 176 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên tới 5 năm tù.

Ở chiều ngược lại, những kẻ dựng lên kịch bản chuyển nhầm, giả danh nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt có thể bị xử lý theo Điều 174 hoặc Điều 290 Bộ luật Hình sự, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và hành vi cụ thể.

Nhận tiền lạ trong tài khoản, cách an toàn và đúng luật nhất vẫn là giữ nguyên số tiền, liên hệ ngân hàng để xác minh và phối hợp hoàn trả theo đúng quy trình — tuyệt đối không tự ý chuyển tiền theo hướng dẫn của người không quen biết.

Theo CATP Hà Nội