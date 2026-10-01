Tất cả người dân có sổ BHXH, thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất từ công an

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ BHXH, dụ cài ứng dụng để chiếm đoạt tài sản.

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nhằm vào người tham gia BHXH, BHYT

Ngày 30/9, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nhằm vào người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Các đối tượng giả mạo cán bộ cơ quan chức năng, lợi dụng nhu cầu sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử để dụ người dân cài đặt ứng dụng giả mạo, truy cập đường link chứa mã độc, từ đó chiếm quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản ngân hàng.

Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, các đối tượng chủ động gọi điện cho người dân, thông báo thẻ bảo hiểm bị lỗi hoặc yêu cầu cập nhật “thẻ BHXH điện tử” gấp cho bản thân hoặc trẻ em dưới 6 tuổi.

Khi người dân cho biết không thể trực tiếp đến cơ quan chức năng, đối tượng hướng dẫn kết bạn qua Zalo, Telegram hoặc các nền tảng mạng xã hội khác, sau đó gửi đường link và yêu cầu tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Sau khi nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo, đối tượng có thể tìm cách chiếm quyền điều khiển điện thoại, thu thập thông tin cá nhân, theo dõi hoặc đọc mã xác thực OTP, từ đó thực hiện các giao dịch trái phép và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, khi phát hiện tài khoản bị trừ tiền và liên hệ phản ánh, nạn nhân có thể tiếp tục bị các đối tượng thao túng bằng thủ đoạn “hoàn tiền”.

Kẻ gian viện lý do hệ thống gặp sự cố hoặc người dùng thao tác sai, sau đó yêu cầu nạn nhân sử dụng thêm tài khoản ngân hàng khác, thậm chí mượn tài khoản của người thân để thực hiện thủ tục hoàn tiền. Nếu làm theo hướng dẫn, nạn nhân có nguy cơ tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản.

Người dân có thể sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử qua các kênh chính thức như ứng dụng VNeID, VssID

BHXH Việt Nam hiện triển khai sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử; người dân có thể sử dụng thông qua các kênh chính thức như ứng dụng VNeID, VssID hoặc theo hướng dẫn của cơ quan BHXH. (baohiemxahoi.gov.vn). Vì vậy, người dân cần phân biệt giữa việc sử dụng các dịch vụ điện tử chính thức với việc cài đặt ứng dụng, truy cập đường link do người lạ cung cấp.

Để phòng ngừa lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT điện tử, người dân nên sử dụng các ứng dụng, kênh thông tin chính thức hoặc trực tiếp liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn. BHXH Việt Nam cũng công bố tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9068 để hỗ trợ, giải đáp thông tin cho người tham gia.

Trường hợp nghi ngờ đã truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng độc hại, người dân cần nhanh chóng ngắt kết nối, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khi cần thiết, lưu giữ các thông tin, bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.



